Alexei Rojas: “Quiero ser el portero titular de Colombia y ganar el Mundial 2026”

La Selección Colombia Sub-20 de prepara para el Sudamericano del próximo año, el cual se jugará en nuestro país. A razón de ello, realizó un microciclo de cinco días.

Una de las principales novedades fue el llamado del portero colombiano, de madre rusa, que milita en el Arsenal de Inglaterra, Alexei Rojas Fedorushchenko, quien con solo 16 años de edad ya hace parte del proceso de la Sub – 20. Precisamente habló con Futbolete y allí expresó sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

+ Alexei Rojas Fedorushchenko, portero del Arsenal, habló de su amor por Santa Fe

Microciclo con la Sub-20: “Fue muy exitosa, tuvimos dos practicas de futbol contra Junior y Unión, jugamos muy bien. Tenemos nuestro objetivo claro de cara al Sudamericano en el próximo año acá en Colombia. Con el cuerpo técnico solo agradecimiento y lo mismo a la Federación por la convocatoria, y el apoyo que muestra a los jóvenes”.

Alexei ha jugado con Rusia, Inglaterra y Colombia. Sin embargo, quiere pertenecer a la Tricolor. “ Yo quiero jugar con Colombia. Lo he tenido muy claro desde muy joven. Tengo mucho amor por el país, la cultura y la gente del fútbol colombiano. Mi objetivo es ganar el Mundial con la Selección Colombia y sé que es algo que lo vamos a lograr. Quiero ser el titular en el Mundial del 2026 y ganarlo”.

Análisis de la Selección Colombia de mayores: “Es triste ver que no nos ha ido bien en esos partidos. No es un situación fácil, pero yo creo que si seguimos trabajando y mejorando todo mejorará y ahora que viene una nueva generación de jugadores podemos agregarle más a la Selección Colombia. También creo que esta generación tiene lo que le ha faltado a otros equipos y es la parte mental, porque es algo que hoy en día se trabaja más y más”.

Sus referentes: “René Higuita y David Ospina han sido mis referentes; le preguntas a cualquier persona y conocen el ‘Escorpión de Higuita’ y David Ospina, que tapó en el Arsenal también y ya he hablado con él”.

Con 16 años ya habla de su debut como profesional: “Primero que todo tengo que seguir trabajando para estar con el equipo (Arsenal). Quiero ser el titular se la sub-18, luego la sub-23 y obviamente como estoy en Arsenal quiero debutar ahí. Me ha ayudado mucho como persona y futbolista, pero yo sé que es algo difícil, no será fácil y si no se da, entonces saldría a otro club donde me den la oportunidad de jugar”.

¿Debut en el fútbol colombiano? “En el momento escogeré la oportunidad, la mejor que se presente”.

Más noticias sobre Selección Colombia …

+ Preocupación en Rayo Vallecano por Falcao García