¿¡Ahora qué pasó con Yerry Mina!?

Tristemente. la imagen con Yerry Mina es reiterada. Sus lesiones son constantes y nuevamente una de ellas lo sacó de un partido de Everton.

Este fue en la visita a Newcastle United por una nueva jornada de la Premier League (partido 21 para Everton). El zaguero de la Selección Colombia fue titular y solo estuvo 35 minutos en cancha. En ese momento sintió un dolor. Y aunque quiso seguir, la recomendación del médico fue la sustitución. Él se convenció al hacer algunos movimientos. Por eso terminó yéndose de la cancha directamente al camerino. En su lugar entró el joven Jarrad Branthwaite.

El tema en esta ocasión parece volver a ser muscular. Recordemos que el 6 de diciembre también sufrió una dolencia similar por la que estuvo más de un mes inactivo. Volvió, ahora con Frank Lampard como entrenador y vuelve a pasarle algo. Se está a la espera de un parte médico oficial respecto a un Yerry Mina que suma 11 presencias y un gol en toda la temporada.

35' We're forced into a second sub through injury as Branthwaite replaces Mina.

— Everton (@Everton) February 8, 2022