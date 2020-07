7 millones de euros no alcanzan para fichar a Jorge Carrascal

Al menos al CSKA de Moscú no le alcanzaron. Su oferta a River Plate para negociar por él fue insuficiente. El cuadro argentino tiene el 90% del pase de Jorge Carrascal y por ahora seguirá con él.

El club ruso envió una intención de negociación formal. Hace un par de días se las envió a los empresarios del futbolista de la Selección Colombia y con eso arrancó la idea de lograr su regreso a Europa. Ya hay respuesta de River Plate. Ese dinero no alcanza. No por ahora.

Jorge Carrascal jugó solo 17 partidos en el cuadro argentino. A los 22 años está considerado como uno de los futbolistas de mayor proyección en el fútbol argentino. Por ende la idea es no dejarlo ir y menos por ese monto.

Más de la carrera de Jorge Carrascal

Llegó a River Plate en enero de 2019 desde el Karpaty Lviv de Ucrania. Arribó con un préstamo de 500 mil euros. Por lo que hizo en ese año, el cuadro argentino decidió comprar el 90% del pase en 2.5 millones de dólares. Todavía debe dos cuotas e incluso el cuadro ucraniano ya reclamó ante la FIFA.

Si las partes no alcanzan un acuerdo de pago, River Plate se expondrá además a conflicto legal. Aun así, la idea es mantenerlo. Todavía no quieren venderlo. Al menos no lo harán al equipo ruso que ya se acercó buscándolo.

Jorge Carrascal en la Selección Colombia

Hizo parte de la Tricolor sub-17 en el 2015 con Juan Camilo Pérez como DT. En ese entonces hizo parte de un Sudamericano. Jugó 5 partidos e hizo 1 gol (a Argentina). Era un equipo que tenía, entre otros, a Jhon Jánner Lucumí, Ánderson Arroyo, Jesús Marimón y Juan José Calero, entre otros.

En 2020 regresó. Ahora hizo parte de la Selección Colombia sub-23 que jugó un Torneo Preolímpico. Disputó 7 juegos e hizo 3 goles. En dicho elenco, con Arturo Reyes como DT, compartió con futbolistas como Eduard Atuesta, Jaime Alvarado, Edwuin Cetré, Nicolás Benedetti, Ricardo Márquez y Johan Carbonero.