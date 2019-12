Calendario de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022

Hace 6 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

La Selección Colombia comienza de local contra Venezuela y cierra contra ese mismo rival, de visitante. Nuevamente le corresponderá jugar lejos de casa el último duelo por Eliminatorias.

Ese debut Tricolor en el certamen clasificatorio para Catar 2022 se jugará el día 26 de marzo (viernes) de 2020 en el estadio Metropolitano. El 31 del mismo mes viajará para enfrentarse a Chile.

De acuerdo con las explicaciones entregadas en el sorteo, la Conmebol tiene 4 cupos directos para el Mundial de Catar. El seleccionado que ocupe la quinta casilla jugará repesca contra un equipo por definir.

Para recordar, que con este formato de Eliminatorias, que es de Todos contra Todos, la Selección Colombia clasificó 4 veces a los mundiales: 1998, 2014 y 2018.

Estas Eliminatorias están proyectadas para arrancar en marzo de 2020 y cerrará en noviembre del 2021. El otro año se jugarán también Eliminatorias durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Para el 2021 la agenda es más apretada, con programación de clasificatorias en los meses de marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

En cuanto al calendario, una de las selecciones que más complicada quedó de antemano fue Bolivia. A los del Altiplano les corresponderá jugar en las dos primeras fechas nada menos que frente a Brasil y Argentina. De una vez empieza su camino contra las selecciones más fuertes de la Conmebol.

Fecha 1

26 de marzo 2020

Colombia vs. Venezuela

Uruguay vs. Chile

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

Argentina vs. Ecuador

Fecha 2

31 de marzo 2020

Chile vs. Colombia

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Bolivia vs. Argentina

Ecuador vs. Uruguay

Fecha 3

3 de septiembre 2020

Colombia vs. Uruguay

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador

Argentina vs. Paraguay

Chile vs. Perú

Fecha 4

8 de septiembre 2020

Ecuador vs. Colombia

Uruguay vs. Brasil

Perú vs. Argentina

Venezuela vs. Chile

Paraguay vs. Bolivia

Fecha 5

8 de octubre 2020

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Argentina vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay

Fecha 6

13 de octubre 2020

Paraguay vs. Colombia

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Venezuela

Brasil vs. Argentina

Ecuador vs. Chile

Fecha 7

12 de noviembre 2020

Perú vs. Colombia

Uruguay vs. Paraguay

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

Argentina vs. Chile

Fecha 8

17 de noviembre 2020

Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú

Fecha 9

25 de marzo 2021

Bolivia vs. Colombia

Perú vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay

Fecha 10

30 de marzo 2021

Colombia vs. Chile

Uruguay vs. Ecuador

Brasil vs. Perú

Paraguay vs. Venezuela

Argentina vs. Bolivia

Fecha 11

3 de junio 2021

Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Paraguay vs. Argentina

Ecuador vs. Bolivia

Fecha 12

8 de junio 2021

Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia. Paraguay

Argentina vs. Perú

Chile vs. Venezuela

Fecha 13

2 de septiembre 2021

Brasil vs. Colombia

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela

Fecha 14

7 de septiembre 2021

Colombia vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Argentina vs. Brasil

Chile vs. Ecuador

Fecha 15

7 de octubre 2021

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Chile vs. Argentina

Ecuador vs. Brasil

Fecha 16

12 de octubre 2021

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Bolivia vs. Chile

Fecha 17

11 de noviembre 2021

Colombia vs. Bolivia

Uruguay vs. Perú

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Fecha 18

16 de noviembre 2021

Venezuela vs. Colombia

Perú vs. Paraguay

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Ecuador vs. Argentina