El clima alrededor de Vinícius Jr. se vuelve cada vez más denso. En el Real Madrid, la situación del brasileño ha pasado de la incomodidad a la incertidumbre total. Los rumores sobre su salida, que ya venían sonando desde hace meses, se intensificaron tras la polémica del último Clásico, y hoy su continuidad parece más en duda que nunca.

Un ambiente tenso en el vestuario blanco

La relación entre Vinícius Jr. y Xabi Alonso atraviesa uno de sus momentos más delicados. El entendimiento entre ambos es limitado y, a eso, se suma un estancamiento en las negociaciones por la renovación del brasileño. Desde la cúpula merengue aseguran que Florentino Pérez se ha mantenido firme y no está dispuesto a concederle un contrato al nivel de Kylian Mbappé, como pretende el entorno del jugador.

Este pulso interno ha tenido efectos inmediatos: el rendimiento de Vinícius ha caído de forma notoria. De ser candidato al Balón de Oro, hoy su protagonismo en el equipo es mucho menor y su aporte ofensivo se ha diluido.

El Real Madrid ya le puso precio

De acuerdo con información del periodista Sacha Tavolieri (Sky Sports), el Real Madrid ha tomado una decisión clara: si no hay renovación, venderá. El club habría fijado el precio de salida en 150 millones de euros, una cifra que refleja tanto la calidad del futbolista como la tensión que rodea su futuro.

La información agrega que una fuente cercana al vestuario aseguró que “es muy difícil imaginar a Vinícius todavía en Madrid la próxima temporada”. Una frase que refleja el nivel de desgaste que atraviesa la relación entre el jugador y el club.

Arabia Saudí y la Premier, atentos a su situación

El interés por Vinícius no es nuevo. El fútbol árabe ya intentó seducirlo con una oferta astronómica: 1.000 millones de euros para convertirlo en el deportista mejor pagado del mundo. En su momento, el Real Madrid habría rechazado una posible oferta cercana a los 300 millones, pero ahora el escenario cambió.

Con la renovación en punto muerto y la tensión interna en aumento, la cifra de salida se ha reducido a la mitad, lo que podría abrir la puerta a propuestas desde Arabia Saudí o la Premier League, donde hay clubes dispuestos a invertir sumas importantes por el brasileño.

La renovación de Vini Jr., prioridad en el Real Madrid

Pese al desgaste, en el Real Madrid hay un consenso: la renovación de Vinícius Jr. sigue siendo prioritaria. El periodista Antón Meana, en Carrusel Deportivo, aseguró que dentro del club existe malestar por cómo Xabi Alonso ha manejado al jugador durante la temporada.

“Yo creo que, para el Real Madrid, la renovación de Vinícius es prioritaria. Y el club cree que Xabi estaba gestionando mal su temporada, siendo injusto con él. Si quieres renovar a Vini y cada cuatro partidos ves que lo sientan por Rodrygo…”, señaló Meana.

Estas declaraciones confirman que desde la directiva consideran esencial reconducir la relación entre el entrenador y el delantero. En el Real Madrid saben que la mejor versión de Vinícius no solo fortalece al equipo en la lucha por los títulos, sino que también garantiza estabilidad dentro del vestuario.