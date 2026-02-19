El escándalo entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni en el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League sigue sumando capítulos. Tras las acusaciones de racismo realizadas por el delantero brasileño y el respaldo público de Kylian Mbappé, ahora surgió una nueva versión que apunta a un supuesto gesto previo del jugador madridista como detonante del conflicto.

La información proviene del entorno del futbolista argentino y de voces cercanas al partido, quienes aseguran que la discusión comenzó por una provocación de Vinicius hacia el público del Benfica. Esta nueva mirada reabre el debate y añade más tensión a un caso que ya trascendió el terreno de juego.

La versión del representante de Prestianni

El representante del jugador argentino, Gastón Fernández, ofreció su testimonio en redes sociales. Según su relato, Prestianni reaccionó para defender a su equipo tras un gesto de Vinicius hacia la afición local.

“Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinícius y un partido aparte con el público del Benfica… Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público”, escribió.

Fernández aseguró que estuvo presente en el estadio y que esa fue su percepción de los hechos. También defendió el profesionalismo del futbolista argentino, destacando su comportamiento como jugador de élite.

El gesto de taparse la boca y la interpretación del incidente

Uno de los puntos que generó polémica fue el momento en que Prestianni se tapó la boca con su camiseta. Desde el entorno del jugador aseguran que ese gesto es común en el fútbol y no implica necesariamente un insulto racista.

Fernández recordó que existen múltiples imágenes de futbolistas cubriéndose la boca en discusiones dentro del campo y pidió no sacar conclusiones apresuradas. Para el representante, la acusación podría ser resultado de una interpretación equivocada en medio de un partido con alta tensión.

La versión sobre lo que habría dicho Vinicius

Otra mirada surgió desde el creador de contenido Gabriel Velloso, quien afirmó que Vinicius habría insultado a Prestianni antes del saque de reanudación.

Según su explicación, el delantero brasileño habría dicho “cagón” repetidas veces al argentino. De confirmarse, ese tipo de lenguaje podría encajar en conductas sancionables según la regla 12 de la IFAB, que penaliza el uso de lenguaje ofensivo o humillante. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente, pero añade un nuevo elemento al conflicto.

Benfica respalda a Prestianni

El Benfica salió en defensa de su jugador y cuestionó las afirmaciones de los futbolistas del Real Madrid. El club portugués señaló que, según las imágenes, los jugadores blancos no habrían estado lo suficientemente cerca para escuchar con claridad lo que se dijo en la discusión.

Es más, compartió un video del momento para fortalecer este argumento. Este posicionamiento refuerza la versión de Prestianni y aumenta la distancia entre ambas interpretaciones del episodio.

El contexto del partido y la tensión del momento

El Benfica vs Real Madrid era un partido de alta intensidad en Champions League. En ese contexto, discusiones y provocaciones pueden aparecer, aunque no siempre derivan en acusaciones tan graves.

El ambiente en el estadio era caliente y Vinicius había tenido un duelo particular con el público local. Ese escenario puede haber contribuido a la escalada del conflicto. La tensión emocional del partido es un factor que muchos analistas consideran clave para entender lo sucedido.

El respaldo de Real Madrid a Vinicius

Desde el entorno del Real Madrid, el apoyo a Vinicius ha sido claro. Mbappé aseguró haber escuchado el insulto y pidió sanciones, mientras otros jugadores respaldaron al brasileño.

El club blanco ha defendido en varias ocasiones a su delantero frente a episodios de racismo en distintos estadios. Este nuevo caso refuerza su postura institucional contra cualquier conducta discriminatoria. El vestuario madridista se mostró unido ante la acusación.

Un caso que sigue abierto en la Champions League

El episodio entre Vinicius y Prestianni aún no tiene resolución definitiva. Las acusaciones de racismo suelen ser investigadas por los organismos del fútbol europeo, que analizan pruebas audiovisuales y testimonios.

Mientras tanto, las versiones siguen enfrentadas: la del Real Madrid y Vinicius, respaldada por Mbappé, y la del Benfica y el entorno de Prestianni. El caso Benfica vs Real Madrid continúa generando debate y deja en evidencia la complejidad de interpretar incidentes en partidos de máxima intensidad en la Champions League.