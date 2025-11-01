La emoción de LaLiga EA Sports continúa con un partido de contrastes. En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibirá al Valencia CF, duelo que refleja dos realidades opuestas: los blancos llegan fortalecidos tras vencer al FC Barcelona en el clásico, mientras que el conjunto che buscará levantarse luego de su caída ante Villarreal. Con 27 puntos, el Madrid comanda el torneo, mientras que Valencia apenas suma 9 y se encuentra en zona de descenso, urgido por un resultado que le devuelva confianza.

Real Madrid vs Valencia: horarios, canales, señales gratuitas HOY

ESPAÑA: 9:00 p.m. | Movistar LaLiga

COLOMBIA: 3:00 p.m. | DIRECTV

ARGENTINA: 5:00 p.m. | DIRECTV

MÉXICO: 2:00 p.m. | Sky Sports

2:00 p.m. | Sky Sports EE.UU: 3:00 p.m. | ESPN Deportes

Así llegan Real Madrid y Valencia al duelo del Bernabéu

El Real Madrid atraviesa un gran momento. Su reciente victoria ante el Barcelona (2-1) en el clásico lo consolidó en lo más alto de la tabla con un rendimiento casi perfecto en casa: cinco triunfos en cinco presentaciones. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha marcado 12 goles en sus últimos partidos y solo ha caído una vez en la temporada, mostrando solidez y pegada.

Por su parte, el Valencia CF atraviesa un panorama complicado. Viene de perder ante Villarreal (0-2) y suma apenas dos victorias en diez jornadas. La fragilidad defensiva y la falta de contundencia han sido su mayor problema, con ocho goles encajados en sus últimos encuentros. Sin embargo, los dirigidos por Rubén Baraja confían en dar el golpe en el Bernabéu, como ya lo hicieron la temporada pasada con una victoria sorpresiva (1-2).

Dominio histórico merengue

El historial entre ambos favorece claramente al Real Madrid, que suma tres triunfos en los últimos seis enfrentamientos frente a los valencianos, por dos victorias del cuadro che y un solo empate. Aun así, el Valencia suele ser un rival incómodo, especialmente en los primeros minutos del juego, donde intenta presionar alto y cortar el ritmo de los blancos.

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Mbappé.

Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Mbappé. Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López; Hugo Duro y Danjuma.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer.