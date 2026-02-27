El estado físico de Kylian Mbappé encendió todas las alarmas en Real Madrid y en Francia. El delantero, figura del club blanco y líder de la Selección francesa, atraviesa una situación delicada por un dolor inédito en su rodilla izquierda que viene arrastrando desde hace semanas. La preocupación no solo es inmediata, por los partidos que se perdería en la temporada, sino por el riesgo de que llegue lesionado a la Copa del Mundo.

La información revelada por el diario deportivo L’Équipe, apunta a que Mbappé lleva seis semanas jugando prácticamente en una pierna. El atacante ha tenido dificultades para acelerar y sostener su ritmo habitual, algo que explica su malestar en los últimos compromisos con Real Madrid. Ahora comenzará un tratamiento intensivo para evitar una lesión mayor y descartar una cirugía que podría complicar su presencia en el Mundial.

Qué lesión tiene Mbappé en la rodilla y cuándo empezó el problema

El origen del problema físico de Mbappé se remonta al partido del Real Madrid ante Celta de Vigo, disputado el 7 de diciembre. En ese encuentro el delantero sintió molestias en la rodilla izquierda, pero decidió continuar jugando y convivir con el dolor.

Desde entonces, el francés se infiltró en varias ocasiones para poder estar disponible en partidos importantes. La exigencia del calendario y su rol como goleador del equipo hicieron que intentara seguir compitiendo, pese a no estar al cien por ciento.

Sin embargo, la situación llegó a un punto límite. El dolor no desapareció y el cuerpo médico del Real Madrid decidió obligarlo a parar para evitar consecuencias más graves.

Francia teme que Mbappé llegue lesionado al Mundial

La preocupación no solo es del Real Madrid. En Francia temen que Mbappé no llegue en condiciones óptimas a la Copa del Mundo. El delantero es la figura principal del equipo nacional y cualquier problema físico genera alarma inmediata.

Según L’Équipe, el futbolista está jugando con limitaciones importantes. Le cuesta acelerar, cambiar de ritmo y sostener la intensidad que caracteriza su juego. Esa pérdida de explosividad es una señal de alerta para el cuerpo técnico de la Selección francesa.

El temor es que la lesión evolucione y obligue a una intervención quirúrgica. En ese caso, Mbappé podría perderse el Mundial o llegar sin el ritmo competitivo necesario para rendir al máximo nivel.

El plan del Real Madrid para evitar una operación de Mbappé

En Real Madrid se ha optado por un tratamiento conservador. La prioridad es evitar una artroscopía que podría alejar al delantero durante semanas o meses. En un año mundialista, esa opción es prácticamente inviable.

El cuerpo médico trabaja contrarreloj con terapias específicas para reducir la inflamación y fortalecer la zona afectada. El objetivo es que Mbappé pueda regresar sin dolor y sin riesgo de recaída. De momento, el delantero se perderá al menos tres partidos. El club prefiere perderlo ahora antes que arriesgar una lesión mayor que lo deje fuera del tramo decisivo de la temporada.

Cómo afecta la baja de Mbappé al Real Madrid

La ausencia de Mbappé golpea directamente al ataque del Real Madrid. El delantero es el máximo goleador del equipo y uno de los futbolistas más determinantes en la Champions League y LaLiga.

Sin él, el equipo pierde velocidad, definición y liderazgo ofensivo. Jugadores como Vinicius, Brahim Díaz, Franco Mastantuono o Gonzalo García tendrán que asumir mayor responsabilidad mientras el francés se recupera. Real Madrid también debe pensar en el largo plazo. Forzar su regreso podría generar una lesión más grave que comprometa el resto de la temporada.

El riesgo de una cirugía en la rodilla de Mbappé

En España se ha mencionado la posibilidad de una artroscopía como solución ideal para el problema. Sin embargo, esa opción no se contempla por ahora. Una intervención quirúrgica implicaría meses de recuperación y pondría en riesgo la presencia de Mbappé en el Mundial.

Por eso, el jugador y el club prefieren apostar por el tratamiento conservador. El panorama cambiaría si las molestias no desaparecen. En ese caso, la cirugía sería inevitable y el francés tendría que replantear su calendario deportivo.

La preocupación compartida entre Real Madrid y Francia

El caso Mbappé refleja una preocupación compartida entre club y selección. El Real Madrid necesita a su goleador para pelear títulos, mientras Francia lo considera pieza clave para la Copa del Mundo.

La situación exige equilibrio. Se trata de cuidar la salud del jugador sin comprometer su carrera ni sus objetivos deportivos. Las próximas semanas serán decisivas. El tratamiento, la evolución del dolor y la respuesta física de Mbappé determinarán su regreso a las canchas. Mientras tanto, la rodilla del delantero se convirtió en el tema que más preocupa al Real Madrid y a Francia en la recta final de la temporada.