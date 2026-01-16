El golpe sufrido por Real Madrid ante Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey no solo significó una eliminación inesperada. También terminó de encender todas las alarmas alrededor del banquillo blanco. Con Álvaro Arbeloa como entrenador interino, el escenario deportivo empeoró y las especulaciones sobre el futuro técnico del club se intensificaron como nunca.

En este contexto, Real Madrid ya no solo analiza escenarios: sondea entrenadores. Así lo reconocen distintas voces del periodismo español y europeo, que coinciden en que el club trabaja en paralelo mientras Arbeloa sostiene el cargo hasta el final de la temporada 2025-2026. Entre todos los nombres que circulan, uno ha vuelto a colocarse por encima del resto, incluso después de haberse autodescartado públicamente: Jürgen Klopp.

El batacazo ante Albacete acelera las decisiones en Real Madrid

La eliminación en Copa del Rey actuó como catalizador. Perder ante un equipo de Segunda División en el primer partido tras la salida de Xabi Alonso dejó al descubierto que el problema del Real Madrid va más allá de una transición en el banquillo. El golpe deportivo aumentó la presión institucional y reforzó la necesidad de planificar con antelación el próximo proyecto.

Aunque Arbeloa seguirá al frente de manera provisional, la directiva entiende que no puede esperar al final de la temporada para empezar a moverse. El banquillo del Bernabéu exige una figura fuerte, con respaldo internacional y capacidad para gobernar un vestuario lleno de estrellas.

La opción Klopp como entrenador de Real Madrid vuelve a tomar fuerza

En las últimas horas, desde Alemania se reactivó con fuerza el nombre de Jürgen Klopp. El exentrenador del Liverpool FC parecía descartado tras asegurar que se sentía cómodo en su rol como director global de fútbol del grupo Red Bull. Sin embargo, la información publicada por Sky Sport Alemania cambió el panorama.

El periodista Florian Plettenberg fue contundente: “Jürgen Klopp está considerando seriamente un regreso como entrenador principal si el Real Madrid hace un movimiento concreto para el verano. El Real Madrid siempre le ha fascinado”.

Según esta versión, Klopp está feliz en Red Bull, pero existen dos proyectos que podrían hacerlo volver al banquillo: el Real Madrid y la selección alemana. La posibilidad de dirigir en el Santiago Bernabéu, con un proyecto sólido y ambicioso, sería un atractivo difícil de ignorar de cara al verano de 2026.

El Madrid ya sondea entrenadores para la próxima temporada

Más allá del caso Klopp, desde España se confirma que el club ya explora alternativas. Manu Carreño reveló en El Larguero que Real Madrid estaba sondeando entrenadores desde el miércoles por la mañana, pensando directamente en la próxima temporada.

La idea que se maneja es clara: Arbeloa trabaja en el curso actual, mientras la directiva trabaja con tiempo para cerrar al técnico que lidere el proyecto a partir del siguiente año futbolístico. El margen de error es mínimo y la elección debe ser estratégica.

Zidane, el regreso que nunca deja de sonar en Real MAdrid

Entre los nombres habituales aparece, una vez más, Zinedine Zidane. Su tercera etapa en el Real Madrid lleva tiempo siendo rumor recurrente. Florentino Pérez siempre ha valorado su figura, tanto por su historial como por su capacidad para manejar vestuarios complejos.

No obstante, todo apunta a que Zidane tiene un objetivo distinto: convertirse en seleccionador de Francia tras el final del ciclo de Didier Deschamps en Les Bleus. Aun así, su nombre nunca desaparece del todo cuando el banquillo blanco queda vacante.

Mourinho y la opción del regreso más explosivo

Otro nombre que genera debate es el de José Mourinho. El portugués, actualmente en el Benfica, estaría dispuesto a asumir un segundo regreso al Real Madrid.

Su perfil encaja con una misión clara: devolver competitividad inmediata a un equipo golpeado. Ya lo hizo en 2009, cuando tomó un Madrid en horas bajas y lo devolvió a la élite. Sería un bombazo mediático y deportivo, aunque también una apuesta de alto voltaje.

Luis Enrique, Raúl y el debate de los perfiles de club

La opción Luis Enrique tampoco disgusta. Su éxito reciente en el Paris Saint-Germain lo respalda, y su conocimiento del fútbol español lo convierte en una alternativa menos descabellada de lo que parece.

También aparece Raúl González, entrenador del Castilla hasta 2025 y hombre de club. Su perfil recuerda al de Zidane: leyenda blanca, formación interna y paciencia esperando la oportunidad. Para algunos sectores, representaría una apuesta coherente por identidad y continuidad.

Conte, Maresca e Inzaghi en la quiniela internacional

El abanico se amplía con nombres internacionales. Antonio Conte, actualmente en el SSC Napoli, siempre aparece como opción por su carácter competitivo. También figuran Enzo Maresca, libre tras su salida del Chelsea, y Simone Inzaghi, hoy al frente del Al-Hilal.

Una silla caliente y una decisión que marcará el rumbo de Real Madrid

El Real Madrid afronta uno de los momentos más delicados de los últimos años. La eliminación en Copa, el cambio de entrenador y la interinidad de Arbeloa convierten el banquillo en el epicentro de todas las miradas.

Con Klopp como nombre que gana fuerza, pero con múltiples alternativas sobre la mesa, el club se mueve con cautela. Lo que está claro es que la próxima elección no será una más: definirá el rumbo deportivo, anímico y estructural del Real Madrid en el corto y mediano plazo.