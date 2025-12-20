El Real Madrid no quiere ruido antes de irse de vacaciones. El conjunto blanco pretende cerrar el año presionando al FC Barcelona con una victoria convincente ante un Sevilla FC necesitado de calma y tradicionalmente incómodo en el Santiago Bernabéu. Del otro lado, el equipo andaluz busca aplacar la ola de críticas que ha marcado su temporada irregular, con el puesto de Matías Almeyda permanentemente bajo la lupa. Un partido de alto voltaje, con urgencias distintas, pero con la misma necesidad de dar un golpe sobre la mesa.

Real Madrid vs Sevilla: horarios, canales y señales streaming para VER HOY EN VIVO

España: 9:00 p.m. | Movistar LaLiga

9:00 p.m. | Movistar LaLiga Colombia: 3:00 p.m. | DIRECTV y DGO

3:00 p.m. | DIRECTV y DGO Argentina: 5:00 p.m. | DIRECTV y DGO

5:00 p.m. | DIRECTV y DGO México: 2:00 p.m. | Sky Sports e Izzi Go

2:00 p.m. | Sky Sports e Izzi Go Miami: 3:00 p.m. | ESPN Deportes y Futbo TV

El Bernabéu y un cierre de año bajo presión

Las dos últimas victorias del Real Madrid no han conseguido apagar del todo el ruido alrededor del proyecto de Xabi Alonso, que atraviesa un momento de evaluaciones constantes tras una racha irregular y un bajón futbolístico preocupante, aunque aún sin consecuencias graves en los objetivos. El triunfo sufrido ante el Deportivo Alavés (1-2) y el apretado estreno en la Copa del Rey frente al Talavera (2-3) dejaron sensaciones mixtas.

El Santiago Bernabéu despide un 2025 gris, sin títulos y con un cambio de dinámica frente al Barcelona, que lidera con cuatro puntos de ventaja. Para meterle presión antes de su visita al Villarreal, el Madrid necesita volver a ganar ante su público, luego de dos derrotas consecutivas en casa: ante el RC Celta en LaLiga EA Sports y frente al Manchester City en la Champions League.

La necesidad de convencer más allá del resultado

Más que los tres puntos, el madridismo exige fútbol. El equipo blanco necesita una actuación sólida y sostenida en el tiempo para recuperar confianza de cara a un inicio de año exigente, donde disputará su primer título en la Supercopa de España. Las desconexiones y los altibajos han sido una constante que no puede repetirse ante un rival que, pese a su mala racha como visitante, llega con la motivación de cambiar su historia reciente.

En ese contexto, Kylian Mbappé vuelve a ser el gran foco. El francés fue titular incluso en Copa y respondió con goles, elevando su cuenta anual a 58 tantos, a solo uno del récord de Cristiano Ronaldo en 2013. El ‘10’ apunta nuevamente al once, acompañado por Vinícius Jr, más asistidor que goleador, y Rodrygo Goes, que empieza a salir de su bache.

Regresos, bajas y ajustes en el once blanco

Todo indica que Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni volverán al equipo tras dosificarse en Copa, al igual que Antonio Rüdiger, ausente por un proceso febril. Persisten dudas con Fede Valverde, mientras que siguen fuera los sancionados Álvaro Carreras y Endrick, además de Brahim Díaz (Copa África) y los lesionados Trent Alexander-Arnold, Éder Militão y Dani Carvajal. La buena noticia es la recuperación de Eduardo Camavinga, opción real para el mediocampo.

Sevilla y un desafío que pesa en la historia

El Sevilla FC llega con 20 puntos, apenas cinco por encima de la zona de descenso y a la misma distancia de los puestos europeos. Su ánimo navideño dependerá de lo que ocurra en un estadio que se le ha vuelto esquivo: no gana en el Bernabéu desde diciembre de 2008 y acumula 13 partidos oficiales sin vencer al Madrid.

El equipo de Matías Almeyda alterna buenas y malas. Viene de una goleada liguera ante el Real Oviedo, pero quedó eliminado de la Copa del Rey frente al Alavés. Como visitante, su rendimiento es preocupante, con apenas uno de los últimos doce puntos posibles. Aun así, el clásico escenario aparece como la oportunidad perfecta para romper rachas.

Real Madrid vs Sevilla: posibles alineaciones

REAL MADRID:

Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Director técnico: Xabi Alonso.

SEVILLA FC:

Vachlodimos; Cardoso, Gudelj, Salas; Carmona, Agoume, Mendy, Sow, Suazo; Peque e Isaac Romero.

Director técnico: Matías Jesús Almeyda.