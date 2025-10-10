Siempre atento a las oportunidades que ofrece el mercado de fichajes, el Real Madrid continúa perfilando su plantilla con la mirada puesta en la temporada 2026-2027. El club blanco, dirigido por Xabi Alonso, estudia tres opciones de gran proyección para reforzar el centro del campo y garantizar el relevo generacional en una zona que perdió a su gran referente, Toni Kroos, hace ya más de un año.

El centro del campo, prioridad para el futuro del Madrid

Desde la salida del mediocampista alemán, la búsqueda de un heredero ha sido constante en la entidad merengue. El objetivo es encontrar un futbolista que aporte equilibrio, calidad y visión de juego, atributos indispensables en la estructura táctica que prepara Alonso para los próximos años. En ese contexto, la dirección deportiva ya ha identificado varios nombres que encajan en el perfil deseado.

Rodrigo Mendoza, la apuesta española que busca Real Madrid

El primer candidato en la agenda blanca es Rodrigo Mendoza, joven talento del Elche CF, con apenas 20 años. Este mediocampista ha disputado 5 partidos de Primera División en la presente campaña, sumando un gol bajo la dirección de Sarabia. Su contrato con el club franjiverde se extiende hasta junio de 2028 y cuenta con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, cifra asumible para un club de la magnitud del Madrid. La intención sería cerrar su incorporación en el verano próximo, una vez se abra oficialmente el mercado de fichajes.

Real Madrid: dos alternativas internacionales bajo observación

Además del joven español, el Real Madrid mantiene vigilancia sobre otros dos mediocampistas que han llamado la atención por su rendimiento. El primero es Adam Wharton, inglés de 21 años que milita en el Crystal Palace, con diez partidos oficiales en la presente temporada. Su talento y capacidad para conducir el balón lo han puesto también en el radar de varios clubes de la Premier League.

El segundo es Kees Smit, neerlandés del AZ Alkmaar, quien a sus 21 años se ha consolidado como uno de los jugadores más prometedores de la Eredivisie, con 13 partidos, un gol y tres asistencias en el curso actual. Su evolución y madurez técnica lo convierten en una pieza atractiva para un Real Madrid que busca rejuvenecer su medular sin perder jerarquía ni control.

Lucas Vázquez justifica su salida del Real Madrid

Mientras se diseña el futuro, algunos protagonistas del pasado reciente siguen siendo noticia. Lucas Vázquez, quien dejó el club en el verano anterior para unirse al Bayer Leverkusen, explicó los motivos de su decisión en una entrevista concedida a la Cadena COPE.

“Hubo interés de varios equipos, pero tenía claro que quería seguir compitiendo en la élite. Esta oportunidad es buena para todos los ámbitos de mi vida”, afirmó el gallego, que ha encontrado en la Bundesliga un nuevo desafío profesional.

El lateral también reconoció que no contempla regresar a España en el corto plazo. “Seguramente cierre mi carrera fuera de España, no me veo volviendo. A día de hoy estoy muy bien y con muchas ganas de seguir jugando”, comentó.

Sin embargo, no ocultó la nostalgia que siente por su antiguo club: “Echo de menos a mis compañeros, a los trabajadores del club… sobre todo a las personas. No me quería ir, pero creo que era un cambio bueno para mí”, concluyó.