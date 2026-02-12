Real Madrid ya empieza a mover fichas de cara al próximo mercado de fichajes. Más allá del debate sobre el entrenador y la reconstrucción estructural del equipo, hay una prioridad que aparece de forma reiterada en la prensa española: la llegada de un mediocentro capaz de ordenar el juego, asumir liderazgo y dar equilibrio en los momentos de máxima exigencia.

El club considera que el centro del campo necesita un perfil dominante, con lectura táctica, personalidad y experiencia en grandes escenarios. En ese contexto, varios nombres de peso suenan con fuerza. Se trata de futbolistas consolidados en la élite europea, con contratos largos y precios elevados, pero que encajan en el tipo de jugador que Real Madrid busca para marcar el rumbo de su próxima temporada.

Vitinha, el gran objetivo que parece imposible para Real Madrid

El nombre que más consenso genera es el de Vitinha, actualmente en el Paris Saint-Germain. El mediocampista portugués es considerado por muchos analistas como uno de los organizadores más completos del fútbol europeo actual.

Sin embargo, su contrato hasta 2029 complica cualquier operación. El PSG no tiene necesidad de vender y su situación contractual coloca la negociación en cifras muy altas. A día de hoy, su llegada este verano parece muy complicada, aunque su nombre encabeza la lista de preferencias.

Rodri, el viejo anhelo del Real Madrid

Otro nombre recurrente es el de Rodri, pieza clave del Manchester City. El centrocampista español lleva años siendo seguido por el Real Madrid, que valora su inteligencia táctica, su capacidad de recuperación y su influencia en los grandes partidos.

Rodri tiene contrato hasta junio de 2027 y el Manchester City quiere renovarlo. Sin embargo, todavía no ha firmado una ampliación. Este detalle mantiene viva la posibilidad, aunque remota, de una ofensiva blanca. El gran interrogante gira en torno a su estado físico tras la grave lesión de rodilla que sufrió recientemente.

Enzo Fernández, talento argentino con precio elevado

En Inglaterra también sitúan en la órbita blanca a Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea. A sus 25 años, el argentino combina despliegue físico, capacidad de pase y personalidad competitiva.

Su contrato se extiende hasta 2032, pero diversos medios ingleses señalan que el Chelsea no cerraría completamente la puerta a una venta este verano. Eso sí, el precio sería elevado: entre 100 y 120 millones de euros. Real Madrid valora su juventud y margen de crecimiento, aunque una operación de ese calibre exigiría una inversión estratégica importante.

Alexis Mac Allister, un nombre que siempre aparece en las huestes madridistas

Cada vez que el Real Madrid busca centrocampista, surge el nombre de Alexis Mac Allister, actual jugador del Liverpool. El argentino, campeón del mundo, destaca por su versatilidad en distintas posiciones del mediocampo, su capacidad para llegar al área y su lectura táctica en partidos de alta intensidad

Tiene contrato hasta 2028 y su precio rondaría los 100 millones de euros. Aunque no hay negociaciones confirmadas, su perfil gusta en el club por su experiencia en competiciones europeas y su madurez competitiva.

Adam Wharton, la apuesta joven que crece en Inglaterra

Entre los nombres más jóvenes aparece Adam Wharton, mediocampista del Crystal Palace. Con apenas 22 años, es considerado una de las grandes promesas del fútbol inglés. Tiene contrato hasta 2029 y varios clubes de la Premier League, como Liverpool y Manchester United, siguen su progresión. Según apuntan medios británicos, el Real Madrid también observa su evolución.

Su precio se situaría entre 70 y 80 millones de euros, una cifra alta pero menor que la de otros nombres de la lista. Representaría una apuesta de futuro, con margen de crecimiento y adaptación progresiva al fútbol de élite.

Qué busca exactamente el Real Madrid en el mercado

Más allá de los nombres propios, el perfil que quiere el club está definido:

Un mediocentro con capacidad organizativa

Liderazgo en momentos de presión

Fiabilidad física y táctica

Experiencia en competiciones europeas

El objetivo no es solo fichar talento, sino encontrar un jugador que marque diferencias estructurales en el funcionamiento del equipo.

Un mercado condicionado por contratos y precios

La realidad es que todos los nombres que aparecen en la lista tienen contratos largos y valoraciones elevadas. El mercado de mediocentros de élite es reducido y competitivo.

Real Madrid deberá decidir si apuesta por:

Una gran inversión inmediata

Una operación estratégica a largo plazo

O una oportunidad inesperada que surja en las próximas semanas

Lo que parece claro es que el centro del campo será uno de los focos principales del próximo mercado blanco, y los nombres que hoy suenan podrían marcar el rumbo deportivo del club en la próxima temporada.