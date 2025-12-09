El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más tensos de la temporada: una crisis de resultados que lo dejó sin el liderato de LaLiga, con un Barcelona que se escapa en la tabla y con un vestuario donde la figura de Xabi Alonso se ha ido debilitando partido a partido. Tras el clásico de finales de octubre, el equipo blanco apenas ganó dos encuentros, empató tres y este domingo sumó una derrota que encendió todas las alarmas: cayó 0-2 ante Celta de Vigo en el Bernabéu, una caída que lo dejó muy tocado de cara al futuro inmediato.

Reunión de emergencia en el Bernabéu: Xabi Alonso, en la cuerda floja

La derrota contra Celta desencadenó horas de tensión en la directiva. Según reveló El Mundo, durante la madrugada del lunes se llevó a cabo una reunión de emergencia para analizar la continuidad del técnico. Allí, entre dudas, reproches y balances deportivos, surgió una conclusión clara: el proyecto tambalea y ya se estudian alternativas para ocupar el banquillo si la racha negativa continúa.

En el vestuario, la pérdida de confianza en Xabi Alonso es evidente. Varias figuras del plantel ya no ven al entrenador como un liderazgo sólido y, según trascendió, ese respaldo mínimo que quedaba terminó por desmoronarse en las últimas horas.

Candidatos que toman fuerza: los cinco nombres que analiza el Real Madrid

La cúpula deportiva elaboró una primera lista de sustitutos potenciales. Son perfiles distintos, pero todos con argumentos para asumir el reto más exigente del fútbol de clubes.

Jurgen Klopp: el favorito silencioso

El alemán siempre ha sido una debilidad de Florentino Pérez. Con prestigio internacional, liderazgo probado y una filosofía ofensiva que encaja con la identidad del club, Klopp aparece como una de las alternativas de mayor peso. Actualmente es director de fútbol de Red Bull, y la gran incógnita es si estaría dispuesto a abandonar ese rol para dirigir al Real Madrid.

Zinedine Zidane: el regreso imposible

Cuando el Madrid entra en crisis, su nombre vuelve a la mesa. Zinedine Zidane es el técnico más ganador de la era reciente del club y su figura seduce tanto a la directiva como a la afición. Sin embargo, su prioridad es tomar la Selección Francesa después del Mundial 2026, lo que dificulta cualquier acercamiento inmediato.

Raúl González: la leyenda disponible

Tras dejar el Real Madrid Castilla el pasado verano, Raúl está libre, lo que facilita su llegada desde el punto de vista contractual. Aun así, dentro de la directiva su nombre no convence del todo para tomar el banquillo en un momento tan crítico. Su perfil gusta, pero no parece tener el respaldo suficiente.

Santiago Solari: la opción interna

Actual director de fútbol del Real Madrid, Solari ya sabe lo que es dirigir al primer equipo. En su momento relevó a Lopetegui y, aunque fue destituido meses después, conoce la estructura interna del club y es una alternativa que gusta por su capacidad de gestión. Su nombre ya había sonado para el Mundial de Clubes pasado, lo que demuestra que nunca sale del radar.

Álvaro Arbeloa: el proyecto a largo plazo

El técnico del Real Madrid Castilla es uno de los nombres que más seduce en Valdebebas. Tiene adeptos dentro de la cúpula, su propuesta táctica gusta y es considerado un técnico de proyección. La duda pasa por lo emocional: Arbeloa es íntimo amigo de Xabi Alonso, y eso podría complicar su disposición a asumir el cargo ahora mismo.

Un Real Madrid en alerta máxima

La situación es crítica. Con un equipo irregular y un entorno que exige resultados inmediatos, el Real Madrid sabe que no puede permitir que la crisis se prolongue. Xabi Alonso vive sus horas más difíciles al frente del club y la lista de sustitutos ya está sobre la mesa. Los próximos partidos no solo definirán el rumbo deportivo del equipo, sino también su futuro en el banquillo más exigente del mundo.