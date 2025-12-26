La historia de Nico Paz y Real Madrid nunca se rompió. Aunque el mediocampista dejó el club en junio de 2024 para buscar continuidad lejos del Santiago Bernabéu, su salida fue entendida internamente como un movimiento estratégico y no como un adiós definitivo. El futbolista, nacido en Tenerife y hoy con 21 años, necesitaba minutos, protagonismo y un escenario competitivo que acelerara su crecimiento. El plan estaba claro desde el primer día.

Un año y medio después, la decisión del Real Madrid empieza a tomar forma y genera expectativa. Nico Paz se consolidó en Italia, se transformó en una de las figuras del Como y su nombre volvió a instalarse con fuerza en la capital española. Según información del Diario AS, el club blanco ya tiene tomada una determinación firme: recuperarlo en junio de 2026, no como una operación de mercado, sino como parte directa del proyecto deportivo.

La salida de Nico Paz del Real Madrid: una decisión pensada

Cuando Nico Paz dejó el Real Madrid en 2024, el contexto era exigente. El mediocampo del primer equipo estaba poblado de figuras consolidadas y jóvenes con gran proyección, lo que reducía las oportunidades reales de continuidad. Para un futbolista en plena etapa de formación, quedarse sin minutos podía frenar su evolución.

El traspaso al Como apareció como una solución ideal. El club italiano ofrecía protagonismo inmediato, confianza y un rol central dentro del equipo. Desde Madrid, la lectura fue clara: permitirle crecer sin perder el control sobre su futuro. Por eso, la operación se cerró con múltiples cláusulas de recompra que mantuvieron siempre a Nico Paz bajo la órbita blanca.

Nico Paz en el Como: números que explican la expectativa

El rendimiento de Nico Paz en Italia superó incluso las proyecciones más optimistas. Con la camiseta del Como ya suma 50 partidos oficiales, en los que ha participado directamente en 25 goles, con 11 anotaciones y 14 asistencias. Más allá de las cifras, se convirtió en uno de los futbolistas más influyentes del equipo.

Su capacidad para jugar como mediapunta, interior o incluso partiendo desde banda, le permitió desarrollar una lectura del juego más completa. Asumió responsabilidades, lideró ataques y mostró una madurez competitiva que no pasó desapercibida para los grandes clubes europeos. En Madrid, ese crecimiento fue seguido de cerca desde el primer momento.

Las cláusulas de recompra: el detalle que lo cambió todo para Nico Paz y Real Madrid

El Real Madrid nunca perdió de vista a Nico Paz gracias a una estructura contractual muy clara. El acuerdo con el Como incluyó tres ventanas de recompra: mediados de 2025, 2026 y 2027. Esto le dio al club la posibilidad de elegir el momento ideal para recuperarlo, según su evolución deportiva y las necesidades del primer equipo.

Con el paso del tiempo, la decisión fue madurando. El club evaluó su crecimiento, su impacto en Italia y el contexto del mediocampo blanco. La conclusión, según AS, es clara: el momento elegido es junio de 2026. No antes, no después. Justo cuando Nico Paz complete un ciclo formativo sólido y esté listo para competir al máximo nivel.

“Nico Paz, recta final”: la postura firme del Real Madrid

El Diario AS tituló recientemente “Nico Paz, recta final”, una frase que resume el punto exacto en el que se encuentra la operación. El medio asegura que el Real Madrid está decidido a recuperarlo en junio y que la intención no es hacer negocio, sino quedárselo.

El dato que refuerza esta decisión es económico. Para ejecutar la recompra, el club blanco solo deberá pagar 9 millones de euros, una cifra mínima si se compara con su valor actual de mercado. Según Transfermarkt, Nico Paz tiene hoy una tasación cercana a los 65 millones de euros, lo que convierte la operación en una de las más rentables que puede realizar el Madrid en los próximos años.

Por qué el regreso de Nico Paz a Real Madrid no sería en enero de 2026

Una de las dudas que surgió en el entorno es por qué el Real Madrid no adelantará el regreso de Nico Paz en el mercado invernal de 2026. La respuesta es estrictamente contractual: la cláusula de recompra solo es válida en junio, no en enero.

Así quedó establecido en el acuerdo firmado entre las partes. Por eso, aunque la decisión esté tomada y el deseo sea mutuo, el regreso se concretará una vez finalice la temporada. El acuerdo, además, cuenta con el visto bueno del propio futbolista, que ve con buenos ojos volver al club que lo formó en el momento justo de su carrera.

El rol del Como y una salida sin conflictos

Desde Italia, el Como intentó explorar la posibilidad de retener a Nico Paz por más tiempo, consciente de su peso deportivo. Sin embargo, el club siempre tuvo claro el alcance del acuerdo. Según AS, no habrá objeciones ni conflictos cuando llegue el momento de ejecutar la cláusula.

“Las condiciones están firmadas y no habrá sorpresas”, destaca el medio. El Como asumió desde el inicio que, si Nico Paz alcanzaba determinado nivel, el Real Madrid regresaría por él. Esa claridad contractual permitió que el proyecto italiano creciera alrededor del jugador sin falsas expectativas.

Un regreso que ilusiona y responde a un plan claro de Real Madrid

La decisión del Real Madrid con Nico Paz no es improvisada ni coyuntural. Responde a un plan cuidadosamente diseñado: formar, ceder, potenciar y recuperar. El mediocampista salió para crecer, lo hizo con éxito y ahora se prepara para volver en un momento clave de su carrera.

En el madridismo, la expectativa es alta. Se trata de un talento formado en casa, con experiencia internacional reciente y un perfil que encaja en la evolución del mediocampo blanco. Nico Paz entra en escena nuevamente, y esta vez lo hace con argumentos sólidos para quedarse.