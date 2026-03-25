El nombre de Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la conversación en el fútbol europeo, pero esta vez por una polémica que involucra directamente al Real Madrid y el manejo médico de una de sus principales figuras. En Francia surgió una versión que rápidamente se expandió por distintos medios y que apunta a un posible error en los estudios realizados al delantero.

La información, difundida inicialmente por el periodista Daniel Riolo en el programa After Foot de RMC, sugiere que el club habría realizado una resonancia magnética en la rodilla equivocada del futbolista. Aunque se trata de una versión periodística que no ha sido confirmada oficialmente por el Real Madrid, el relato ha generado un fuerte debate en el entorno del jugador y en la prensa deportiva europea.

La versión sobre la rodilla equivocada de Mbappé que surge desde Francia

El origen de la polémica se encuentra en Francia, donde el periodista Daniel Riolo expuso en su programa radial una información que rápidamente se viralizó en el mundo del fútbol. Según lo señalado en After Foot, el problema habría surgido durante los primeros estudios médicos realizados al delantero en Madrid. En ese momento, Mbappé presentaba molestias físicas que requerían una evaluación mediante resonancia magnética.

La versión difundida indica que ese estudio se habría realizado en la rodilla equivocada. A raíz de ello, la lesión real habría pasado desapercibida inicialmente. Este supuesto error habría provocado que el futbolista continuara jugando durante algunos partidos sin que se detectara el problema real.

Mbappé habría jugado 3 partidos antes de detectar el problema en la rodilla

De acuerdo con lo explicado por el periodista francés, tras ese primer estudio Mbappé disputó tres partidos más con el Real Madrid antes de que se identificara correctamente el origen de la molestia. Durante ese periodo, el delantero continuó compitiendo mientras convivía con el dolor, ya que el diagnóstico inicial no habría detectado el problema real.

Esta situación habría sido la que motivó al jugador a viajar a París para someterse a nuevas pruebas médicas y buscar una segunda opinión. Ese viaje permitió realizar un nuevo análisis sobre su rodilla izquierda, lo que finalmente habría llevado a identificar la lesión.

El diagnóstico que se confirmó tras los estudios en París

Una vez en Francia, Mbappé se sometió a una nueva evaluación médica. Según la información difundida en el programa radial, los estudios realizados allí permitieron encontrar el verdadero origen de la molestia. La tomografía realizada en la rodilla izquierda detectó un desgarro parcial del ligamento de la rodilla, una lesión que no había sido identificada en los estudios previos.

Este diagnóstico cambió por completo el enfoque del tratamiento que debía seguir el delantero. En lugar de continuar compitiendo sin un plan específico, el futbolista inició un protocolo de recuperación diseñado para proteger la articulación y fortalecer la zona afectada.

El especialista francés que evaluó la lesión de Mbappé

El jugador consultó al reconocido especialista francés Bertrand Sonnery-Cottet, un médico con amplia experiencia en lesiones de rodilla en futbolistas de alto nivel. Según lo explicado por Riolo, el especialista revisó el caso y concluyó que el trabajo realizado inicialmente no había sido el adecuado.

“En Madrid habían trabajado mal”, habría determinado el médico tras analizar la situación del futbolista. A partir de ese diagnóstico, Sonnery-Cottet propuso un tratamiento conservador enfocado en fortalecer la articulación y evitar que la lesión empeorara. Este protocolo permitió estabilizar la rodilla del delantero y reducir el riesgo de tener que pasar por el quirófano.

El malestar de Mbappé con el diagnóstico inicial

Otro de los puntos mencionados en la información difundida desde Francia es la reacción del propio futbolista. Según Daniel Riolo, el delantero no habría quedado satisfecho con el diagnóstico inicial realizado en Madrid.

“Tuvo un mal diagnóstico en Madrid, visiblemente no le gustó y estaba incluso enfadado”, explicó el periodista durante el programa. Ese descontento habría sido uno de los factores que impulsaron la decisión del jugador de buscar una segunda opinión médica en su país.

Por qué se habla de escándalo en torno al caso Mbappé

Las declaraciones realizadas en Francia fueron especialmente contundentes al referirse a la gravedad del supuesto error médico. Riolo afirmó que, en determinados “círculos autorizados”, el caso se considera un fallo extremadamente grave.

“Lo que se dice en los círculos autorizados es que el error fue absolutamente enorme. Se dice que en el Real Madrid auscultaron la rodilla equivocada”, señaló el periodista. Estas palabras fueron las que terminaron instalando el término “escándalo” en el debate mediático sobre el caso.

La polémica que rodea al Real Madrid por la lesión de Mbappé

La versión sobre la supuesta resonancia realizada en la rodilla equivocada ha generado un intenso debate en el fútbol europeo. Aunque no existe una confirmación oficial por parte del Real Madrid sobre este episodio, las declaraciones realizadas en Francia han colocado al club en el centro de la discusión.

La gravedad del supuesto error, el impacto que pudo haber tenido en la salud del jugador y las críticas al manejo médico del caso explican por qué el tema ha sido catalogado como un posible escándalo en el entorno del fútbol internacional.