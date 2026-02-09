La victoria del Real Madrid ante el Valencia en Mestalla volvió a tener a Kylian Mbappé como protagonista. El delantero francés marcó uno de los goles del 0-2 y alcanzó cifras que sostienen una temporada sobresaliente, tanto por volumen como por regularidad. Más allá del resultado, el foco terminó posándose en las palabras que llegaron después.

En la rueda de prensa posterior al partido, Álvaro Arbeloa dejó una declaración que no pasó inadvertida. El técnico no solo elogió a Mbappé, sino que lo colocó en una comparación histórica dentro del club, mencionando a Cristiano Ronaldo como el único antecedente comparable por impacto, jerarquía y capacidad para marcar una época en Real Madrid.

El gol de Mbappé en Mestalla que refuerza su liderazgo

El partido ante el Valencia fue otra muestra del peso de Mbappé en el Real Madrid. En un escenario exigente como Mestalla, el francés volvió a aparecer en el marcador y llegó a 23 goles en 22 jornadas de LaLiga, manteniéndose como líder destacado de la tabla de goleadores.

Ese tanto también lo llevó a 38 goles en la temporada, una cifra que resume su impacto global. Mbappé no solo marca, sino que lo hace con una continuidad que sostiene al equipo en los momentos clave del calendario.

Arbeloa y un elogio sin rodeos a Mbappé

Lejos de matizar sus palabras, Arbeloa fue directo al analizar el presente del delantero francés. “Tenemos muchísima suerte de tenerlo. Ahora mismo es el mejor jugador del mundo, sin duda, con lo que demuestra día tras día, partido tras partido”, afirmó el entrenador.

La frase refleja la valoración interna que existe sobre Mbappé. No se trata de un elogio aislado tras un buen partido, sino de una lectura construida a partir de la regularidad, el liderazgo y la influencia constante del atacante en el rendimiento del equipo.

Por qué Arbeloa menciona a Cristiano Ronaldo

La referencia a Cristiano Ronaldo no fue casual. En el Real Madrid, el portugués representa el estándar más alto en cuanto a producción ofensiva, impacto competitivo y longevidad en la élite. Arbeloa lo dejó claro al contextualizar la comparación.

“Lo que hizo Cristiano parecía algo de otro mundo, imposible de igualar, que nadie podría igualar”, explicó el técnico, reconociendo la dimensión histórica del ciclo del luso en el club.

Arbeloa: “Si alguien puede igualar lo hecho por Cristiano, ese es Kylian Mbappé”

El punto más fuerte del mensaje llegó cuando Arbeloa abrió la puerta a una comparación futura. Sin desconocer la magnitud del legado de Cristiano, el entrenador señaló que Mbappé tiene algo especial.

“Kylian tiene un largo camino por recorrer, porque Cris estuvo aquí muchos años, pero Kylian tiene la calidad para seguir su camino. Nunca se sabe. Si alguien puede hacerlo, ese es Kylian”, afirmó.

La idea central no es la igualdad inmediata, sino el potencial. Arbeloa identifica en Mbappé una combinación de talento, mentalidad y ambición que lo habilita a aspirar a algo grande dentro del club.

Los números de Mbappé que respaldan el elogio de Álvaro Arbeloa

Las palabras del entrenador encuentran sustento en los datos. Mbappé ya suma 90 partidos oficiales con el Real Madrid y acumula 91 participaciones directas en gol.

El detalle es contundente:

82 goles

9 asistencias

Una incidencia superior a un gol por partido, un registro que históricamente solo está al alcance de futbolistas extraordinarios.

La comparación con Cristiano Ronaldo en su justa medida

Arbeloa fue cuidadoso al establecer la comparación. Reconoció que Cristiano sostuvo su nivel durante muchos años y que su impacto no se explica solo con cifras, sino también con continuidad y títulos.

Sin embargo, al señalar que Mbappé es el único que podría recorrer un camino similar, el entrenador elevó al francés a un plano reservado para muy pocos jugadores en la historia reciente del Real Madrid.

Mbappé como eje del proyecto deportivo de Real Madrid

Las declaraciones también funcionan como un mensaje institucional. Mbappé es hoy el eje del proyecto deportivo, el futbolista alrededor del cual se construyen expectativas, planes y objetivos.

Su regularidad, su capacidad para responder bajo presión y su influencia en los resultados lo colocan como referencia indiscutida dentro del vestuario y del campo.

Un elogio que define el presente del club madridista

La victoria en Mestalla dejó tres puntos clave y un nuevo gol de Mbappé, pero también una frase que resume el momento del Real Madrid. Arbeloa no dudó en señalar que ve en el francés algo que solo tuvo Cristiano Ronaldo.

Hablar de Cristiano es hablar del techo más alto posible. Que el entrenador considere que Mbappé puede acercarse a ese legado explica por qué su temporada no solo es sobresaliente, sino que ya lo instala en una conversación histórica dentro del Real Madrid.