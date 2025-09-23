La Liga de España no da tregua y el Real Madrid afronta esta noche una nueva jornada, la sexta, contra el Levante en el estadio Ciudad de Valencia. El objetivo del líder del campeonato es sumar tres nuevos puntos y dar así continuidad al pleno de victorias logrado hasta el momento en los seis encuentros oficiales disputados, cinco de Liga y uno de Champions League.

Levante vs Real Madrid: Dónde ver HOY EN VIVO y ONLINE

España : 9:30 p.m. | Orange TV y Movistar LaLiga

: 9:30 p.m. | Orange TV y Movistar LaLiga Colombia : 2:30 p.m. | ESPN y Disney +

: 2:30 p.m. | ESPN y Disney + Argentina : 4:30 p.m. | ESPN y Disney +

: 4:30 p.m. | ESPN y Disney + México : 1:30 p.m. | Sky Sports e Izzi Go

: 1:30 p.m. | Sky Sports e Izzi Go EE.UU: 2:30 p.m. | ESPN Deportes y DAZN

El Madrid, imparable en el inicio de temporada

El Real Madrid llega con un pleno de seis triunfos entre Liga y Champions, mostrando un inicio imparable. Xabi Alonso tendrá las bajas de Mendy, Rüdiger y Trent, aunque medita rotaciones de cara al derbi madrileño. Nombres como Bellingham y Camavinga podrían tener protagonismo, mientras que la titularidad de Vinicius Jr. es la gran incógnita tras su malestar en el último encuentro.

Real Madrid afronta un calendario muy exigente

Los de Xabi Alonso tendrán por delante un exigente calendario para finalizar septiembre con tres partidos consecutivos a domicilio, dos de ellos en Liga esta misma semana. Al encuentro de esta noche se suma el derbi del sábado en el Metropolitano y el larguísimo viaje a Kazajistán para medirse en Champions al Kairat Almaty dentro de una semana.

“Queremos sumar muchos puntos y para eso hay que ganar muchos partidos”, indicó Xabi Alonso en la conferencia de prensa previa al partido. El técnico recupera a Huijsen tras la sanción cumplida ante el Espanyol y contará con Mbappé, máximo goleador del torneo con cinco dianas en seis jornadas.

UD Levante busca dar golpe sorpresivo

El Levante afronta el reto de frenar a un sólido líder. El triunfo ante el Girona y el empate frente al Betis le han permitido salir de la zona de descenso y ganar confianza. “Hemos puesto un vídeo corto del Madrid porque acojonan”, reconoció su técnico, Julián Calero, en la previa.

El equipo valenciano acumula dos partidos sin perder y llega con sus artilleros en forma: Iván Romero con tres goles y Etta Eyong con dos. La afición espera repetir la intensidad mostrada en la primera jornada contra el Barcelona y convertir el Ciudad de Valencia en un fortín.

Alineaciones probables

UD Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Oriol Rey, Vencedor, Pablo Martínez; Iván Romero y Etta Eyong.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.