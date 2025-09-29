El Real Madrid atraviesa un inicio de temporada marcado por una crisis defensiva que amenaza con complicar sus aspiraciones en LaLiga y la Champions League. Las lesiones de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold han dejado al conjunto dirigido por Xabi Alonso sin laterales derechos naturales, justo cuando el calendario se aprieta con partidos decisivos. Lo que parecía un problema resuelto semanas atrás vuelve a encender las alarmas en el club blanco, que deberá improvisar soluciones en medio de un panorama cada vez más exigente.

Carvajal y Alexander-Arnold, más de 1 mes por fuera

El club confirmó que Carvajal sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante la derrota en el derbi madrileño ante el Atlético. Se espera que el capitán de 32 años esté fuera de las canchas al menos cuatro semanas. A esta ausencia se suma la de Alexander-Arnold, quien se recupera de un problema en los isquiotibiales y no regresará hasta finales de noviembre.

De esta manera, Alonso se queda sin sus dos principales alternativas en el lateral derecho justo antes del primer Clásico contra el FC Barcelona, programado para el 26 de octubre. La situación revive recuerdos del pasado enero en la Champions League, cuando el uruguayo Federico Valverde tuvo que improvisar en esa posición frente al Salzburgo.

Alternativas para cubrir la banda derecha

El técnico tendrá que buscar soluciones urgentes. Entre las opciones, aparece nuevamente Valverde, quien ya ha cumplido con eficacia en esa función pese a no sentirse cómodo. Otra posibilidad es darle minutos al joven de 22 años Raúl Asencio, o incluso desplazar a Éder Militao hacia la banda si su recuperación física lo permite.

Además, Alonso podría recurrir a la cantera con futbolistas como Jesús Fortea y David Giménez, quienes ya han sido convocados al primer equipo en ocasiones anteriores. Para muchos, este podría ser el escenario ideal para dar el salto y demostrar su valía en el máximo nivel.

Un calendario exigente y sin descanso

El panorama no es sencillo. El Real Madrid no tendrá respiro tras ser goleado 5-2 por el Atlético en el derbi. El equipo viajó a Almaty, Kazajistán, en un trayecto de más de 14 horas para enfrentar al Kairat en la Champions League. Un viaje con escalas, trámites de visado y un evidente choque cultural que pondrá a prueba a toda la expedición blanca.

La ciudad kazaja se prepara para recibir al histórico club español en lo que será una auténtica fiesta, mientras que en la plantilla persiste la preocupación por las bajas de Carvajal, Militao, Mendy, Alexander-Arnold y Rüdiger, todos fuera de combate.

Proyecto blanco en peligro

Más allá de lo deportivo, el golpe psicológico del derbi aún pesa. La misión de Xabi Alonso será levantar el ánimo del grupo y evitar que un nuevo traspié agrave la crisis. Otro mal resultado en Champions podría poner en duda la solidez del nuevo proyecto y aumentar la presión sobre el entrenador en las primeras semanas de su gestión.

Las aspiraciones de título del Real Madrid dependen ahora de cómo logre rearmar su defensa y de la capacidad de su plantilla para adaptarse a un calendario exigente sin un lateral derecho natural. Los próximos partidos marcarán el rumbo de una temporada que, aunque apenas comienza, ya presenta obstáculos de gran magnitud.