El momento de Kylian Mbappé con Real Madrid sigue creciendo a un ritmo que ya no admite discusión. Jornada tras jornada, el delantero francés no solo aparece en el marcador, sino que sostiene una racha que lo pone por encima de cualquier otro atacante en el fútbol europeo. Su impacto reciente en LaLiga confirma una tendencia que combina regularidad, eficacia y liderazgo ofensivo.

El último capítulo de esa secuencia llegó en Mestalla, donde Mbappé anotó el segundo gol en la victoria 0-2 frente al Valencia CF. Ese tanto no fue uno más: le permitió alcanzar una marca que hoy lo distingue dentro de las cinco grandes ligas del continente y reforzar una temporada que ya entra en terreno histórico.

El datazo que explica el momento de Mbappé

La racha actual de Mbappé no tiene comparación en las principales ligas europeas. El delantero de Real Madrid disfruta de la RACHA GOLEADORA MÁS EXTENSA DE LAS 5 GRANDES LIGAS EN EUROPA, tras haber marcado en sus últimos 6 partidos de LaLiga, con un total de 7 goles en ese tramo.

En un calendario exigente y con rivales de perfiles muy distintos, Mbappé logró sostener una continuidad que pocos atacantes pueden exhibir en la élite. No se trata de un pico aislado, sino de una secuencia que se extiende semana a semana.

Los seis partidos consecutivos de Mbappé marcando en LaLiga

La racha goleadora de Mbappé en el torneo español se construyó ante rivales variados y en contextos diferentes. Este es el recorrido completo:

Alavés : un gol

: un gol Sevilla : un gol

: un gol Levante : un gol

: un gol Villarreal : doblete

: doblete Rayo Vallecano : un gol

: un gol Valencia: un gol

Seis partidos seguidos marcando, siete goles en total y una constancia que sostiene al Real Madrid en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El gol en Mestalla que extendió la racha del crack de Real Madrid

Ante el Valencia, Mbappé volvió a aparecer en un escenario históricamente complejo. En Mestalla, con el partido aún abierto, marcó el segundo gol del encuentro para sellar la victoria del Real Madrid. Lo anotó sobre el final.

Ese tanto fue especial por varios motivos. Además de ampliar la racha en LaLiga, representó su gol número 38 en la temporada, alcanzado en apenas 31 partidos disputados. Una cifra que resume la magnitud de su impacto.

Los números totales de Mbappé en la temporada 2025-26 de Real Madrid

Más allá del presente inmediato, la temporada completa de Mbappé presenta registros que explican por qué es uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo actual.

Estos son sus números por competencia:

Champions League : 7 partidos, 13 goles

: 7 partidos, 13 goles LaLiga : 22 partidos, 23 goles

: 22 partidos, 23 goles Copa del Rey : 1 partido, sin goles

: 1 partido, sin goles Supercopa de España: 1 partido, 2 goles

El balance general deja en evidencia una producción ofensiva constante en casi todas las competencias que disputa el Real Madrid.

Liderazgo absoluto entre los goleadores de la Champions League

En el plano continental, Mbappé también marca la diferencia. Con 13 goles en 7 partidos, es el máximo goleador de la Champions League, una competencia donde cada tanto suele tener un peso decisivo.

Su eficacia en Europa no solo se refleja en el número de goles, sino en el momento en que aparecen. Mbappé ha sido determinante en fases clave, consolidando su figura como referencia ofensiva del equipo en el torneo más exigente del continente.

Y también dominio claro en la tabla de goleadores de LaLiga

La racha reciente también se traduce en una ventaja amplia dentro del campeonato español. Con 23 goles, Mbappé lidera la tabla de goleadores de LaLiga con margen considerable.

El francés supera por:

8 goles al segundo, Vedat Muriqi , del RCD Mallorca

al segundo, , del 11 goles al tercero, Ferran Torres, del FC Barcelona

La diferencia no solo es estadística: refleja una constancia que lo mantiene siempre por delante del resto.

Una racha que sostiene al Real Madrid

Los seis partidos consecutivos marcando no son un dato aislado dentro de la temporada. Representan la capacidad de Mbappé para responder en distintos escenarios, tanto en casa como fuera, ante defensas cerradas o partidos más abiertos.

Para el Real Madrid, esta racha es un factor de estabilidad. Saber que su principal referente ofensivo aparece con regularidad permite al equipo gestionar mejor los momentos de presión y cerrar partidos con mayor solvencia.

Un momento que lo pone por encima del resto de los goleadores

El datazo es contundente: nadie en las cinco grandes ligas europeas tiene una racha goleadora más larga que Mbappé en este momento. Seis partidos seguidos marcando en LaLiga lo colocan en la cima del presente inmediato.

Sumado a su liderazgo en Champions y en el campeonato español, el francés atraviesa una etapa que define temporadas. Cada partido añade un nuevo capítulo a una racha que no solo impresiona por los números, sino por su impacto directo en los resultados del Real Madrid.