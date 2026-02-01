La temporada de Real Madrid sigue escribiéndose al ritmo de Kylian Mbappé. En un partido cargado de tensión ante el Rayo Vallecano, el delantero francés volvió a decidir cuando el margen era mínimo: penalti al 90+10 para sellar el 2-1 definitivo y sumar un nuevo capítulo a una campaña que ya es referencia por números y regularidad.

Ese gol al filo del final no fue solo una acción decisiva. Fue la confirmación de una temporada imparable, sostenida por rachas, liderazgos goleadores y una presencia constante en los momentos que definen puntos. Mbappé no solo marca; marca cuándo y cómo el Real Madrid lo necesita.

El penalti al minuto 100 que explica el momento de Mbappé

El duelo ante el Rayo fue cerrado y exigente. Con el reloj agotándose, Mbappé asumió la responsabilidad máxima desde los once metros. Ejecutó con frialdad y convirtió un penalti que desató la celebración en el Bernabéu y sostuvo la marcha del equipo en la competición.

Marcar al minuto 100 sintetiza el estado de confianza del francés. No hay titubeos ni dudas: hay liderazgo, personalidad y una lectura clara de lo que exige el partido. Ese tipo de goles construyen temporadas grandes.

37 goles en 30 partidos: el balance total de Mbappé en la temporada

Con el tanto decisivo ante el Rayo Vallecano, Mbappé alcanzó 37 goles en 30 partidos oficiales en la temporada. El dato impresiona por volumen y, sobre todo, por regularidad.

La distribución de sus goles refleja impacto transversal en todas las competiciones:

22 goles en 21 partidos de LaLiga

13 goles en 7 partidos de la Champions League

2 goles en 1 partido de la Copa del Rey

La única competencia en la que no anotó fue la Supercopa de España, donde apenas disputó 14 minutos, un contexto que explica la ausencia de goles.

5 partidos seguidos marcando: la racha que sostiene a Real Madrid

Más allá del acumulado, el presente inmediato de Mbappé es demoledor. Anotó en cinco partidos consecutivos, con ocho goles en ese lapso. Y si se amplía el foco, marcó 12 tantos en los últimos nueve encuentros.

Esta continuidad explica por qué el Real Madrid encuentra respuestas incluso en noches cerradas. Mbappé sostiene al equipo partido a partido, sin depender de picos aislados.

Mbappé, líder en la clasificación por el Pichichi en LaLiga

El impacto se replica en el torneo doméstico. Con 22 goles en 21 partidos, Mbappé encabeza la tabla de LaLiga y mantiene una ventaja de ocho tantos sobre el segundo, Vedat Muriqi.

Ese margen habla de constancia. Mbappé marca ante distintos rivales y contextos: partidos abiertos, cerrados, en casa y fuera. La producción no se corta.

Liderazgo absoluto también en la Champions League

En Europa, Mbappé domina la escena. Con 13 goles en siete partidos, es el líder de la tabla de goleadores de la Champions League y le saca cinco de ventaja a su perseguidor inmediato, Harry Kane.

La diferencia no solo es amplia: se construyó con eficiencia. Mbappé necesitó menos partidos que la mayoría para establecer una distancia que hoy parece decisiva.

Goles en todos los frentes: una firma completa del crack madridista

Un rasgo que potencia aún más la temporada es la presencia goleadora en todas las competiciones. Liga, Champions y Copa del Rey ya llevan su firma. No hay dependencia de un solo torneo ni de un tipo de partido.

Para el Real Madrid, contar con un atacante que responde siempre es una ventaja estratégica. Mbappé se adapta al ritmo, al plan y al momento del calendario.

El gol agónico como símbolo de una campaña

El penalti del 90+10 ante el Rayo Vallecano resume la campaña: responsabilidad, sangre fría y efectividad. No fue una jugada de lujo; fue un acto de liderazgo en el instante decisivo.

Ese tipo de acciones sostienen puntos y construyen confianza colectiva. Mbappé asumió y resolvió, como viene haciendo durante todo el curso.

Kylian Mbappé y una temporada que impone respeto en Europa

Con 37 goles en 30 partidos, liderazgo en LaLiga y la Champions, y rachas sostenidas, Mbappé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Las cifras lo respaldan y el impacto en el juego del Real Madrid es evidente.

Cada nuevo gol añade peso a una campaña que ya impone respeto. El capítulo firmado al minuto 100 no solo cerró un partido: confirmó que la temporada imparable de Mbappé sigue avanzando, gol a gol, hacia un lugar destacado en la historia reciente del club.