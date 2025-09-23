Kylian Mbappé, en apenas 7 partidos oficiales del curso 2025-26, ya suma 9 goles y confirma que su llegada al Santiago Bernabéu no fue solo un movimiento mediático, sino un salto deportivo que sigue llenando de orgullo al madridismo.

Mbappé brilló especialmente en la victoria sobre el Levante (1-4) en LaLiga, firmando un doblete que lo catapultó a liderar con claridad la tabla de goleadores. Con apenas 26 años, sus cifras en esta nueva campaña evocan a los inicios de las grandes leyendas del club blanco y lo consolidan como el estandarte del proyecto dirigido por Xabi Alonso.

Los impresionantes números de Mbappé en la temporada 2025-26

Kylian Mbappé registra 9 goles en 7 partidos, una marca que impresiona por su regularidad y eficacia. Lo más llamativo es que ha anotado en seis de esos siete encuentros, mostrando que su impacto no depende de rachas, sino de una constancia demoledora.

En LaLiga, el francés acumula 7 goles en 6 jornadas, liderando en solitario la clasificación de artilleros. Además, ya se estrenó en la Champions League con dos tantos ante el Olympique de Marsella, ambos desde el punto de penalti, en una remontada que volvió a demostrar su jerarquía en los grandes escenarios.

La tabla de goleadores de LaLiga 2025-26 (Jornada 6)

Kylian Mbappé: 7 goles con Real Madrid.

Ferrán Torres: 4 goles con FC Barcelona.

Vedat Muriqi: 4 goles con Mallorca.

Etta Eyong: 4 goles con Levante.

El detalle de los goles de Mbappé en cada partido de la temporada 2025-26

El calendario inicial de la temporada muestra cómo Mbappé ha sido decisivo en prácticamente todos los compromisos:

Osasuna (LaLiga) : marcó un gol.

: marcó un gol. Real Oviedo (LaLiga) : firmó un doblete.

: firmó un doblete. Real Sociedad (LaLiga) : aportó un gol y una asistencia.

: aportó un gol y una asistencia. Olympique de Marsella (Champions League) : doblete desde el punto penal.

: doblete desde el punto penal. Espanyol (LaLiga) : convirtió un tanto.

: convirtió un tanto. Levante (LaLiga): cerró con otro doblete.

La única excepción fue ante el Real Mallorca, único encuentro en el que no logró inflar la red.

Mbappé ya suma 53 goles con la camiseta del Real Madrid

La producción de Mbappé en el Real Madrid desde su llegada es igualmente destacable. Con el doblete ante el Levante alcanzó 53 goles en 66 partidos oficiales, cifras que lo colocan en la senda de los máximos goleadores históricos del club.

La progresión es clara: en apenas poco más de una temporada ya supera registros que a otros cracks les tomó varios años alcanzar. Y lo hace siendo protagonista en cada torneo que disputa, desde la Liga española hasta la Champions League.

Liderazgo en el proyecto de Xabi Alonso

La temporada 2025-26 representa un nuevo punto de partida para el Real Madrid con Xabi Alonso en el banquillo. En este contexto, Mbappé se consolida como el líder natural de la plantilla. Llevar el dorsal 10 tras la salida de Luka Modric es un símbolo de esa responsabilidad.

El equipo confía en su capacidad de desequilibrio, velocidad y definición, y su conexión con jugadores como Vinicius Jr., Rodrygo y los recién llegados Mastantuono o Endrick abre un panorama emocionante para el madridismo.

Una temporada que promete registros históricos con Mbappé

Si mantiene el ritmo actual, Mbappé podría cerrar la temporada superando con creces la barrera de los 40 goles, algo que lo colocaría a la altura de los mejores registros de Cristiano Ronaldo en el club. Además, su influencia no se mide solo en anotaciones: aporta asistencias, genera penales y abre espacios para sus compañeros.

Cada vez que pisa el campo, el francés transmite la sensación de que algo importante está por suceder. Esa expectativa, unida a su capacidad de cumplirla, explica por qué el madridismo habla de él como el jugador llamado a marcar la próxima década.

Mbappé y la conexión con el Bernabéu

El vínculo entre Mbappé y la afición del Real Madrid ha crecido rápidamente. Cada gol y cada celebración refuerzan la relación con un estadio que sabe reconocer a sus ídolos. En su estreno con el dorsal 10, los cánticos fueron unánimes, y tras su doblete en Valencia, su nombre volvió a retumbar como el líder indiscutido del equipo.

Con apenas siete partidos disputados en la temporada, ya se habla de un arranque histórico. El madridismo disfruta de un futbolista en plenitud, que no solo responde a las expectativas, sino que está superándolas partido a partido.