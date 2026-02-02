Real Madrid recibió un golpe inesperado en su victoria ante Rayo Vallecano. Apenas transcurrían 8 minutos de partido cuando Jude Bellingham se llevó la mano al muslo izquierdo y pidió el cambio, encendiendo de inmediato las alarmas en el banquillo y en la afición.

La preocupación se confirmó horas después con el parte médico oficial. El mediocampista inglés, uno de los líderes del equipo y pieza clave en el esquema madridista, sufrió una lesión muscular que lo obligará a parar en un tramo decisivo de la temporada, incluyendo compromisos clave en Europa.

Qué lesión sufrió Jude Bellingham con Real Madrid

El comunicado emitido por los Servicios Médicos del Real Madrid fue claro y conciso. Tras las pruebas realizadas, se diagnosticó a Bellingham una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, quedando “pendiente de evolución”.

El semitendinoso forma parte del grupo de los isquiotibiales, una zona especialmente sensible en futbolistas de alta intensidad. Se trata de una lesión muscular que, aunque no suele requerir intervención quirúrgica, sí exige prudencia en los tiempos de recuperación para evitar recaídas.

El momento exacto de la lesión ante el Rayo Vallecano

La acción se produjo muy temprano en el encuentro. Al minuto ocho, Bellingham sintió un pinchazo tras una acción sin contacto fuerte con un rival. De inmediato pidió atención médica y, tras una breve evaluación en el campo, se decidió su sustitución.

Un detalle que no pasó desapercibido fue lo ocurrido antes del inicio del partido. Durante la salida al césped, el inglés ya se había llevado la mano al muslo izquierdo mientras caminaba junto a Franco Mastantuono, lo que sugiere que la molestia venía gestándose desde antes del pitazo inicial.

Cuánto tiempo estará de baja Jude Bellingham

Aunque el club no dio un plazo oficial, el escenario que manejan los servicios médicos apunta a una baja cercana al mes de competencia. Ese tiempo es el habitual para una lesión muscular de este tipo, siempre que la evolución sea favorable.

Este periodo de recuperación implica que Bellingham se perderá varios compromisos importantes y, especialmente, la eliminatoria de Champions League ante el Benfica. Su ausencia en esa serie representa un desafío significativo para el cuerpo técnico.

La acumulación de minutos, un factor clave

En el análisis interno del club, hay un elemento que gana peso: la acumulación de minutos. Bellingham venía siendo uno de los futbolistas más utilizados del plantel, tanto en partidos de LaLiga como en competiciones europeas.

El inglés jugó todos los partidos en los que fue convocado durante la temporada, sin apenas descanso. Ese desgaste sostenido suele ser un detonante para este tipo de lesiones musculares, especialmente en futbolistas que basan su juego en la intensidad, la llegada constante al área y el despliegue físico.

Los números de Bellingham en la temporada con Real Madrid

Hasta el momento de la lesión, Jude Bellingham acumulaba 28 presencias oficiales con el Real Madrid en la temporada. En ese tramo, registró 6 goles y 4 asistencias, cifras que reflejan su influencia directa en el juego ofensivo del equipo.

Más allá de los números, su aporte se mide también en liderazgo, presión alta, recuperación tras pérdida y capacidad para romper líneas desde el mediocampo. Por eso, su baja no se limita a una cuestión estadística, sino estructural.

Qué pierde el Real Madrid sin Bellingham

La ausencia de Bellingham obliga al Real Madrid a reconfigurar su mediocampo. El inglés no solo cumple funciones ofensivas, sino que también equilibra al equipo en la transición y aporta llegada desde segunda línea, un recurso difícil de reemplazar con un solo nombre.

El cuerpo técnico deberá redistribuir responsabilidades y gestionar mejor las cargas físicas del resto del plantel para evitar que la lista de lesionados siga creciendo en un calendario exigente.

Un parón obligado en un tramo decisivo

La lesión de Jude Bellingham llega en un momento delicado del calendario, con definición de objetivos tanto en LaLiga como en la Champions League. Su baja representa un reto deportivo, pero también una oportunidad para que otros jugadores asuman protagonismo.

Mientras tanto, el Real Madrid deberá afrontar este tramo sin uno de sus capitanes y referentes, confiando en que la evolución sea positiva y que el inglés pueda regresar con la misma energía que lo convirtió en una pieza indispensable del equipo.