La temporada apenas está comenzando y Kylian Mbappé ya está dando motivos para hablar de un arranque de época con Real Madrid. El delantero francés, que afronta su segundo curso como madridista, ha convertido cada partido en una exhibición de eficacia, liderazgo y talento, situándose como la gran referencia ofensiva del equipo de Xabi Alonso.

Antes de llegar a la decena de encuentros disputados, Mbappé ha firmado un registro que sorprende por su magnitud: 12 goles en solo 9 partidos. Un impacto inmediato que lo coloca en lo más alto de la tabla de goleadores de LaLiga y de la Champions League, consolidando la sensación de que el Real Madrid fichó a un jugador que está llamado a marcar una era en Chamartín.

Los números de Mbappé en el inicio de la temporada 2025-26

Las estadísticas son la mejor prueba de lo que representa Mbappé para el Real Madrid en este arranque del curso 2025-26. En apenas nueve partidos oficiales, sus cifras ya parecen sacadas de un videojuego:

12 goles

1 asistencia

1 hat-trick

6 premios al Jugador del Partido

31 regates completados

27 ocasiones creadas

Cada apartado refleja el impacto total que ejerce sobre el juego: marca, asiste, desborda y genera oportunidades constantemente. Su influencia va más allá de los goles, consolidándose como un futbolista que multiplica el rendimiento del colectivo.

Mbappé, líder goleador en LaLiga 2025-26 (Jornada 7)

En el campeonato español, Mbappé ya se erige como máximo goleador tras 7 jornadas disputadas. Suma 8 tantos, marcados en 6 partidos distintos (solo dejó de marcarle al Mallorca), lo que demuestra no solo su capacidad de definir, sino también su regularidad.

Desde el debut ante Osasuna, en el que anotó de penalti, hasta el doblete reciente frente al Levante, pasando por sus goles contra Real Oviedo, Real Sociedad, Espanyol y Atlético de Madrid, Mbappé ha sido una máquina de producir goles. Ningún otro futbolista en el torneo ha mantenido este ritmo, lo que genera expectativa sobre si podrá superar récords históricos en la temporada.

Mbappé también domina en la Champions League

El impacto del francés no se limita al torneo doméstico. En Europa, Mbappé lidera también la tabla de artilleros de la Champions League con 5 goles en apenas 2 partidos disputados.

Su doblete frente al Olympique de Marsella y la tripleta contra Kairat fueron clave en el par de triunfos. Y confirmaron que su capacidad para aparecer en las grandes noches sigue intacta. Con él al frente del ataque, el Real Madrid vuelve a soñar con ser protagonista absoluto en la máxima competición continental.

Premios al Jugador del Partido: una constante con este Mbappé

En 9 encuentros disputados, Mbappé ya acumula 6 premios al Jugador del Partido. Una cifra que demuestra cómo su rendimiento no pasa inadvertido ni para la afición ni para los analistas.

Cada vez que pisa el césped, genera la sensación de que todo pasa por él. Ya sea anotando, asistiendo o creando peligro, el francés ha sido decisivo en prácticamente cada encuentro de este inicio de campaña.

La importancia de Mbappé en el esquema de Xabi Alonso

El Real Madrid de Xabi Alonso ha apostado por un estilo ofensivo en el que Mbappé es la pieza central. Su capacidad para jugar de referencia, caer a las bandas y asociarse con Vinícius, Rodrygo y compañía, lo convierte en un futbolista impredecible y prácticamente indefendible.

Además, su liderazgo dentro del vestuario y en el campo lo han convertido en un referente inmediato. Mbappé no solo responde con goles, sino también con carácter, animando a sus compañeros y marcando la pauta en los momentos clave.

Expectativa por lo que viene

El madridismo vibra con este arranque de temporada. Doce goles en nueve partidos son la carta de presentación de un futbolista que todavía no ha alcanzado el primer tercio de la campaña. Si mantiene este ritmo, no solo romperá sus propios registros, sino que podría alcanzar cifras históricas que lo coloquen al nivel de los grandes goleadores que han vestido de blanco.

El reto ahora está en sostener ese nivel semana tras semana, en LaLiga y en la Champions. Y lo cierto es que Mbappé, con apenas 26 años, está demostrando que tiene todo para marcar una época en el Santiago Bernabéu.