Aunque la temporada aún está en pleno desarrollo, Real Madrid ya comienza a aparecer en el radar del mercado de fichajes con vistas a 2026. Como suele ocurrir en el club blanco, la planificación no se limita al corto plazo y los movimientos futuros se analizan con antelación, especialmente cuando se trata de oportunidades que pueden surgir a bajo costo y con futbolistas contrastados en la élite. En ese contexto, un nombre empieza a ganar fuerza como posible primer refuerzo.

La versión fue revelada por el Diario AS y ha comenzado a circular con insistencia en el entorno del mercado internacional: Rubén Neves, actual jugador de Al Hilal, termina contrato el próximo verano y todo apunta a que su etapa en Arabia Saudí está cerca de su final. El mediocampista portugués busca volver a Europa y el Real Madrid aparece como uno de los clubes atentos a una situación que puede convertirse en una oportunidad estratégica.

Rubén Neves, el nombre que emerge como posible primer fichaje del Real Madrid

Según la información publicada por Diario AS, desde Arabia Saudí apuntan directamente a un nombre propio cuando se habla del futuro inmediato del mercado europeo: Rubén Neves. El centrocampista portugués finaliza su contrato con Al Hilal en el verano de 2026 y, salvo giro inesperado, no continuará en el fútbol saudí.

Neves tendrá 29 años al término de su contrato, una edad considerada ideal para un mediocampista que combina experiencia internacional, madurez táctica y recorrido físico. Tras su paso por el Porto y su consolidación en la Premier League (Wolverhampton), el portugués decidió dar el salto a Arabia, pero su intención ahora sería regresar al máximo nivel competitivo en Europa.

Una oportunidad de mercado: precio reducido y salida anticipada

Uno de los factores que hacen especialmente atractivo el nombre de Rubén Neves es su situación contractual. Ante la negativa del jugador a renovar, Al Hilal estaría dispuesto a facilitar su salida incluso antes de que termine su vínculo, es decir, en el próximo mercado invernal.

Desde Arabia aseguran que el club aceptaría una oferta entre 15 y 20 millones de euros, una cifra notablemente baja para un mediocampista de su perfil y trayectoria. Para equipos de primer nivel europeo, este rango económico representa una oportunidad clara de mercado, especialmente en un contexto donde los precios suelen dispararse por jugadores con menor recorrido internacional.

Para el Real Madrid, acostumbrado a detectar fichajes estratégicos que mezclan calidad y viabilidad económica, el escenario encaja con una política de incorporación racional: reforzar posiciones clave sin comprometer el equilibrio financiero del club.

Qué puede aportar Rubén Neves al Real Madrid

Desde el punto de vista futbolístico, Rubén Neves encaja en varios aspectos que el Real Madrid suele valorar en sus refuerzos. Se trata de un mediocampista con gran capacidad para jugar como pivote o interior, con buena lectura defensiva, salida limpia desde atrás y una reconocida pegada de media distancia.

Además de su calidad técnica, Neves aporta liderazgo y experiencia en escenarios de alta exigencia. Ha sido capitán en clubes de primer nivel, conoce el ritmo del fútbol europeo y tiene recorrido en competiciones internacionales. En un Real Madrid que en los últimos años ha apostado por un mediocampo joven, su llegada supondría un equilibrio entre juventud y jerarquía.

También destaca su perfil táctico: ordenado, disciplinado y con capacidad para sostener el ritmo del equipo en partidos cerrados. No es un mediocampista de llegada constante al área, pero sí uno que aporta control, posicionamiento y claridad en la circulación.

El interés de otros clubes y la competencia por su fichaje

El Real Madrid no es el único club atento a la situación de Rubén Neves. Según las mismas versiones, el Manchester United es uno de los equipos más interesados en hacerse con los servicios del portugués.

El conjunto inglés busca reforzar su mediocampo con un futbolista experimentado y ve en Neves una opción fiable y asequible. Esta competencia podría acelerar los tiempos de decisión, especialmente si Al Hilal decide abrir negociaciones en el próximo mercado invernal para evitar perder al jugador a coste cero meses después.

Para el Real Madrid, este factor añade un elemento de urgencia estratégica: moverse con antelación o arriesgarse a que otro gigante europeo se adelante en la carrera.

Por qué el fichaje se proyecta hacia 2026 en Real Madrid

Aunque la posible salida de Rubén Neves podría darse incluso antes, el movimiento se proyecta principalmente hacia 2026 por dos razones clave. La primera es contractual: ese es el punto natural de finalización de su vínculo con Al Hilal. La segunda es deportiva: el Real Madrid evalúa sus incorporaciones pensando en ciclos completos, no solo en soluciones inmediatas.

El mediocampo blanco está en constante evolución, y la llegada de un perfil como el de Neves encajaría en una transición progresiva, sin romper el esquema actual pero aportando alternativas de alto nivel para una temporada exigente en múltiples frentes.

Un rumor que empieza a tomar forma en el mercado

Por ahora, se trata de una especulación sólida, respaldada por fuentes cercanas al mercado saudí y por un contexto contractual favorable. No hay negociaciones confirmadas ni oferta oficial, pero el nombre de Rubén Neves ya aparece en la conversación cuando se habla del primer fichaje del Real Madrid para 2026.

En un mercado donde las oportunidades reales no abundan, la situación del mediocampista portugués reúne varios elementos atractivos: precio accesible, experiencia contrastada, deseo de volver a Europa y encaje táctico. Por eso, el rumor no pasa desapercibido y promete seguir creciendo en los próximos meses.