Real Madrid esperaba que la salida de Xabi Alonso marcara el inicio de una reacción inmediata. Sin embargo, el primer capítulo del llamado “post Xabi Alonso” terminó siendo un golpe duro, de esos que dejan huella. En su primer partido sin el entrenador, el equipo blanco sufrió una eliminación temprana y dolorosa en la Copa del Rey, cayendo ante un rival de menor categoría.

Con Álvaro Arbeloa como técnico interino, el Real Madrid visitó a Albacete Balompié, conjunto de la Segunda División, y se despidió del torneo tras perder por 3-2. Ni siquiera los goles de jóvenes apuestas como Franco Mastantuono y Gonzalo García lograron evitar una eliminación que confirma que el cambio en el banquillo no trajo una mejora inmediata. Todo lo contrario.

El primer partido sin Xabi Alonso, un escenario clave

El duelo ante el Albacete estaba llamado a ser una prueba de carácter. Tras la salida de Xabi Alonso y caída en la Supercopa de España ante Barcelona, el vestuario tenía la oportunidad de responder en el campo, mostrar compromiso y enviar un mensaje de reacción. La Copa del Rey, históricamente un torneo sensible para el Real Madrid, aparecía como el contexto ideal para recuperar sensaciones.

Sin embargo, desde el inicio del encuentro quedó claro que el equipo seguía arrastrando muchos de los problemas que precipitaron el cambio de entrenador. Falta de solidez defensiva, desconexiones en momentos clave y una sensación general de fragilidad marcaron el desarrollo del partido.

Derrota de Real Madrid ante un equipo de Segunda División

El dato que más golpea es el contexto del rival. El Real Madrid quedó eliminado por un equipo que milita en la Segunda División, una diferencia de categoría que hace aún más difícil de digerir el resultado. El Albacete no solo compitió, sino que fue superior en momentos clave y supo aprovechar las dudas del conjunto blanco.

El marcador final de 3-2 reflejó un partido abierto, pero también expuso la incapacidad del Real Madrid para controlar el juego cuando más lo necesitaba. Cada llegada del equipo local generó sensación de peligro, mientras que el Madrid mostró más voluntad que orden.

Los goles que no alcanzaron: Mastantuono y Gonzalo García

En medio del golpe, hubo dos nombres que aparecieron en el marcador: Franco Mastantuono y Gonzalo García. Ambos lograron anotar, aportando ilusión momentánea y confirmando que el talento joven sigue ofreciendo alternativas en un contexto complicado.

Sin embargo, sus goles no fueron suficientes. La falta de equilibrio colectivo y los errores defensivos terminaron pesando más que los destellos individuales. El equipo no logró sostener ventajas ni imponer jerarquía, algo que se espera de un club acostumbrado a competir por todo.

Arbeloa y un debut que nadie imaginaba en la casa madridista

Para Álvaro Arbeloa, el estreno como entrenador del primer equipo del Real Madrid fue el peor escenario posible. Asumió el cargo de manera interina, con poco margen de trabajo y en un momento de máxima presión. Aun así, el resultado deja una marca negativa difícil de ignorar.

La eliminación en Copa del Rey en su primer partido no solo condiciona su breve etapa al frente del equipo, sino que también refleja la complejidad del momento institucional. Arbeloa heredó un equipo golpeado anímicamente y sin respuestas claras en el campo.

Un problema que va más allá del entrenador

El partido dejó una sensación clara: el problema del Real Madrid no se solucionaba únicamente con un cambio en el banquillo. La falta de solidez, la desconexión entre líneas y la irregularidad en el rendimiento siguen presentes.

El “post Xabi Alonso” arrancó mostrando que la crisis es más profunda. Cambió el nombre del entrenador, pero no la dinámica inmediata del equipo. La eliminación en Copa del Rey es una prueba contundente de que el margen de error sigue siendo mínimo.

El impacto mediático y la presión que aumenta en Real Madrid

La derrota no tardó en generar repercusiones. Perder contra un equipo de Segunda División siempre amplifica las críticas, más aún cuando ocurre justo después de un cambio de entrenador. El debate sobre el rumbo deportivo del club volvió a instalarse con fuerza.

La presión sobre la directiva y sobre el cuerpo técnico interino aumenta. Cada resultado negativo reduce el margen de maniobra y acelera la necesidad de decisiones estructurales más profundas.

Un inicio de etapa que deja señales de alarma

El primer partido tras la salida de Xabi Alonso terminó siendo una advertencia clara. El Real Madrid no solo quedó eliminado de la Copa del Rey, sino que lo hizo mostrando fragilidades que no desaparecieron con el cambio de entrenador.

La derrota ante el Albacete confirma que el “post Xabi Alonso” empezó de la peor manera posible. Sin reacción inmediata, sin título en Copa y con más dudas que certezas, el club entra en una fase donde cada partido se convierte en un examen y cada decisión adquiere un peso mayor del habitual en la historia blanca.