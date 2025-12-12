Karim Benzema, una de las figuras más influyentes en la historia reciente del Real Madrid, ha levantado la voz en un momento crítico para el equipo blanco. Sus declaraciones en L’Équipe, posteriores a la derrota 1-2 ante Manchester City por Champions League, llegan cuando el conjunto de Xabi Alonso atraviesa uno de sus tramos más frágiles de la temporada: solo ganó 2 de sus últimos 8 partidos oficiales.

Es una racha impropia del club más grande del mundo. Las palabras del francés no son un juicio superficial; provienen de alguien que vivió más de una década dentro del ecosistema madridista, que conoció la presión, el vestuario, la convivencia de estrellas y la responsabilidad de sostener al equipo en los peores momentos.

Benzema no buscó suavizar sus observaciones. Habló directo sobre liderazgo, jerarquía, comunicación, roles mal entendidos y problemas que, según él, están afectando al funcionamiento colectivo del Real Madrid actual. Su mensaje está dirigido a las estrellas del momento (Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrygo) pero también a quienes analizan el porqué del bajón futbolístico. Lo que dijo invita a una reflexión profunda sobre lo que ocurre dentro del campo y lo que podría estar fallando en el vestuario.

Benzema señala la ausencia de un líder experimentado dentro del vestuario de Real Madrid

El primer dardo de Benzema apunta a un factor que él considera clave: la falta de una figura interior capaz de ajustar comportamientos y corregir errores en el vestuario. Para el francés, ese rol ya no existe en el Real Madrid actual.

“Hoy en día, ya no hay ese tipo de jugador en el Real Madrid. No hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinicius qué está mal”. Benzema describe un vestuario diferente al que él conoció. Antes, la jerarquía era tangible: jugadores capaces de llamar la atención de una estrella joven, de marcar límites, de mantener el enfoque colectivo por encima de cualquier individualismo.

Critica además la falta de comunicación real entre los futbolistas: “Los jugadores ya no se hablan. Y se nota. Es: ‘hice mi trabajo, marqué mis goles’. Así es el fútbol hoy en día”. Este punto conecta directamente con la idea de que el éxito del Madrid no depende solo de las estrellas, sino de la cohesión interna. Para Benzema, la ausencia de liderazgo y conversación está afectando la dinámica del equipo.

La advertencia táctica: roles mal entendidos entre las figuras del ataque de Real Madrid

El francés profundiza en la esencia futbolística del problema: los roles de las estrellas no están bien definidos ni interiorizados. Es un análisis directo al corazón del proyecto deportivo. “Lo que les falta es simplemente una conexión. Entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo.”

Para Benzema, este no es un problema de calidad, sino de comprensión táctica:

Bellingham: “Debe entender que él es el mediapunta, no el goleador.”

“Debe entender que él es el mediapunta, no el goleador.” Mbappé: “Es el goleador, no el mediapunta.”

“Es el goleador, no el mediapunta.” Vinicius: “No es mediocampista defensivo, es extremo izquierdo.”

Su análisis es tan simple como categórico: cada jugador está ocupando espacios o funciones que no le corresponden, generando desorden, falta de asociaciones naturales y ausencia de conexiones claras. Habla de un ataque brillante individualmente, pero desestructurado colectivamente. Y esa desconexión -según sus palabras- impide que el equipo funcione como un bloque.

Benzema exonera a Xabi Alonso: el problema está dentro del campo

Otro punto clave es su visión del rol del entrenador. Benzema no responsabiliza a Xabi Alonso de las dificultades actuales. Por el contrario, cree que el margen de acción del técnico es limitado cuando se convive con tantas estrellas. “No, el entrenador no puede hacer nada. Tiene sus nombres, elige a los mejores jugadores. Después, es cosa de los jugadores.”

Este comentario apunta directamente a la dinámica interna del grupo. Para el francés, un entrenador puede proponer, ordenar, corregir, pero dentro del campo la responsabilidad final recae en quienes toman decisiones con la pelota.

Y profundiza: “Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es que no puedes aceptar que el que va delante marque más goles”. Benzema advierte así sobre un riesgo natural en equipos repletos de talento: el ego. Para él, cuando hay cinco o seis grandes jugadores juntos, la única forma de que convivan es entendiendo que el éxito individual depende del éxito colectivo.

La importancia del reconocimiento mutuo entre estrellas

La última parte de sus declaraciones va al fondo de su experiencia personal como líder silencioso pero esencial en el Madrid. Benzema insiste en que la clave de cualquier equipo lleno de figuras está en la comprensión mutua y el respeto futbolístico: “Todos aportan algo. Y, al final, el goleador siempre recibirá un poco más de atención. ¡Pero sigue necesitando a los demás! No puedes hacerlo todo solo”.

Este mensaje es especialmente significativo para el momento actual del equipo. El Real Madrid ha juntado a cuatro futbolistas top-10 del mundo en su línea ofensiva, pero aún no consigue que su convivencia se traduzca en un funcionamiento estable. Para Benzema, esa armonía no vendrá del banquillo, sino de los propios futbolistas reconociendo y valorando sus roles.

Benzema, un diagnóstico que invita a la reflexión en Real Madrid

Las palabras del excapitán y hoy en día jugador de Al Ittihad llegan en un momento crítico. Tras la derrota ante el City y la racha de resultados adversos, el Real Madrid enfrenta cuestionamientos futbolísticos, físicos y emocionales. Benzema no ofrece soluciones mágicas, pero sí un diagnóstico que solo alguien con su experiencia podría hacer: faltan líderes, faltan conversaciones, faltan roles claros y falta un entendimiento profundo entre sus estrellas.