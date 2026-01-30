La derrota de Real Madrid ante Benfica en Lisboa no solo dejó consecuencias deportivas en la Champions League. También activó un nuevo terremoto interno alrededor del banquillo. El equipo blanco quedó fuera del Top 8 y la figura de Álvaro Arbeloa apareció, otra vez, en el centro de la discusión.

Aunque Arbeloa asumió como solución de transición tras la salida de Xabi Alonso, el escenario cambió en cuestión de semanas. En el club nunca se dejó de analizar el mercado de entrenadores y, tras el KO en Lisboa, la continuidad del actual técnico ya no está asegurada. En ese contexto, un nombre empieza a ganar fuerza por encima del resto y genera expectativa en el madridismo.

Arbeloa, un ciclo bajo presión tras la derrota de Real Madrid en Lisboa

Real Madrid apostó por Arbeloa como una solución de emergencia tras la destitución de Xabi Alonso. La idea era estabilizar el vestuario, sostener resultados y ganar tiempo para una decisión más estructural. Durante algunos partidos, ese plan pareció viable.

Sin embargo, la derrota ante el Benfica volvió a exponer fragilidades deportivas y de gestión. Más allá del resultado, el rendimiento del equipo y la imposibilidad de cumplir el objetivo del Top 8 reabrieron el debate. En Valdebebas entienden que el margen de error es mínimo y que la temporada no admite improvisaciones prolongadas.

Real Madrid busca entrenador desde la salida de Xabi Alonso

Aunque Arbeloa estuvo al frente del equipo, lo cierto es que Real Madrid no dejó de buscar entrenador desde la salida de Xabi Alonso. La dirección deportiva y la presidencia manejan varios escenarios y analizan perfiles con experiencia internacional, gestión de vestuarios y conocimiento del fútbol europeo.

En ese radar, algunos nombres aparecieron y se desinflaron. Otros se mantuvieron en silencio. Y uno, en particular, comenzó a tomar ventaja en las últimas semanas.

El nombre que toma fuerza para ser entrenador de Real Madrid: Unai Emery

Según reveló el comunicador Ramón Álvarez de Mon, Real Madrid tiene un candidato claro si decide cambiar de entrenador al final de la temporada: Unai Emery.

“Si el Real Madrid decidiese un cambio de entrenador a final de temporada, Unai Emery sería el mejor colocado”, explicó el comunicador, una voz habitualmente bien informada sobre la actualidad del club blanco.

No se trata solo de una valoración teórica. Según la misma fuente, ya hubo conversaciones para conocer su disponibilidad, lo que confirma que el interés no es reciente ni improvisado.

Conversaciones previas y un interés que no es casual

El dato más relevante es que el contacto ya se produjo hace días. No fue una reacción en caliente tras la derrota en Lisboa, sino un movimiento dentro de una planificación más amplia. Real Madrid quería saber si Emery estaría dispuesto a escuchar una propuesta para la próxima temporada.

Este tipo de sondeos suele realizarse con máxima discreción. No implican un acuerdo cerrado, pero sí marcan una prioridad clara dentro del abanico de opciones que maneja el club.

Quién es Unai Emery y por qué encaja en el perfil de Real Madrid

Unai Emery tiene 54 años y actualmente dirige al Aston Villa, donde ha construido un proyecto competitivo en la Premier League. Su perfil combina experiencia, método de trabajo y un historial destacado en competiciones europeas.

Es un entrenador acostumbrado a gestionar planteles exigentes, con una fuerte identidad táctica y capacidad para competir en eliminatorias. En el Real Madrid valoran especialmente su experiencia internacional, su lectura de partidos y su habilidad para preparar contextos de alta presión.

Cuándo podría llegar el nuevo entrenador a Real Madrid

Según el escenario que se maneja, el cambio de entrenador se produciría al final de la temporada, una vez concluida la participación del equipo en todas las competiciones. Ese timing permitiría negociar con mayor margen, resolver cuestiones contractuales y planificar el proyecto 2026 con tiempo. No se descarta que el club acelere decisiones si la situación deportiva se agrava, pero la hoja de ruta principal apunta a verano, no a un relevo inmediato.

El simple hecho de que el nombre de Unai Emery esté sobre la mesa envía un mensaje claro: Real Madrid no considera cerrado el ciclo de transición. La exigencia histórica del club obliga a evaluar alternativas constantemente, incluso cuando hay un técnico en funciones. El interés por Emery refleja una búsqueda de estabilidad, experiencia y competitividad europea, tres factores que hoy aparecen como prioridades absolutas en el análisis del banquillo.

Un futuro abierto y una decisión que marcará el proyecto de Real Madrid

La situación de Arbeloa, el ruido tras la derrota en Lisboa y el interés por Unai Emery configuran un escenario de expectativa total. El Real Madrid se mueve con cautela, pero ya dejó señales claras de hacia dónde podría apuntar su próxima gran decisión.

Mientras tanto, el nombre de Emery gana peso en los pasillos del club y en el debate del madridismo, como el entrenador que podría asumir el reto de liderar el próximo proyecto deportivo en el Santiago Bernabéu.