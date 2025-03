Luka Modric sigue desafiando al tiempo. A sus 39 años, el mediocampista croata sigue siendo una pieza clave en el Real Madrid, demostrando que su talento y liderazgo continúan intactos. Lejos de lo que se pensaba, su ciclo en el club blanco podría extenderse, ya que el propio jugador ha expresado su deseo de retirarse en el Santiago Bernabéu.

En una reciente entrevista con Téléfoot, Luka Modric dejó en claro que su mente está enfocada en el presente, pero con la firme intención de continuar en el Real Madrid.

«Ahora mismo no pienso en la retirada. Pero como siempre he dicho: me gustaría retirarme en el Real Madrid, que sería un sueño para mí. Vamos a ver qué pasa. Todavía queda mucha temporada y quiero enfocarme en lo que queda, porque quedan muchos partidos. No tengo ninguna prisa», afirmó el croata.