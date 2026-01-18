La Jornada 20 de LaLiga dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla con Barcelona y Real Madrid en la lucha por el título que seguirá abierta hasta el final. El líder cortó una racha positiva de 9 triunfos consecutivos tras caer en su visita a la Real Sociedad, mientras que el elenco madridista aprovechó la oportunidad y sumó tres puntos clave.

El escenario no pudo ser más contrastante. El Barça volvió a perder después de más de dos meses sin derrotas, mientras que el conjunto blanco ganó con autoridad en un partido especial, marcado por el debut de Álvaro Arbeloa como director técnico en el campeonato. Con estos resultados, la diferencia entre ambos se redujo al mínimo.

La caída del Barcelona ante Real Sociedad

El FC Barcelona visitó a la Real Sociedad en un duelo exigente y terminó cayendo por 2-1. El conjunto culé no logró sostener el nivel que había mostrado en las últimas jornadas y volvió a tropezar tras una racha de nueve victorias consecutivas en la liga.

El gol del Barcelona llegó por intermedio de Marcus Rashford, pero no fue suficiente para evitar la derrota en San Sebastián. La Real Sociedad supo aprovechar sus momentos y expuso algunas grietas defensivas de un equipo que venía mostrando solidez y contundencia.

Fin de una racha que sostenía el liderato en LaLiga

La derrota significó mucho más que la pérdida de tres puntos para el Barcelona. El equipo azulgrana no perdía desde hacía nueve fechas y había construido su liderato a partir de una regularidad notable, tanto en casa como fuera.

Este tropiezo no lo baja de la cima, pero sí reduce su margen de error en un tramo decisivo de la temporada. La sensación es que el campeonato entra ahora en una fase mucho más apretada.

Real Madrid gana en el estreno de Álvaro Arbeloa en LaLiga

Mientras el Barcelona caía, el Real Madrid cumplió con su tarea. El conjunto blanco venció 2-0 en un partido que marcó el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador en LaLiga, un estreno que no pudo ser más positivo.

Los goles llegaron por intermedio de Kylian Mbappé y Raúl Asencio, confirmando la efectividad ofensiva del equipo y su capacidad para responder bajo presión. El Real Madrid mostró orden, solidez y pegada en los momentos clave del encuentro.

Un triunfo que ajusta la lucha por el título

La victoria no solo significó tres puntos, sino también un golpe anímico importante para el Real Madrid. Con este resultado, el equipo blanco quedó a solo un punto del Barcelona, manteniéndose plenamente en carrera por el liderato.

El debut de Arbeloa dejó buenas sensaciones, especialmente en el equilibrio defensivo y la claridad para cerrar el partido, aspectos que serán fundamentales en las próximas jornadas.

Clasificación de LaLiga EA Sports 2025-26 tras la Jornada 20

La lucha por el liderato sigue abierta y promete ser una de las más intensas de los últimos años. LaLiga entra en una fase clave, y tanto Barcelona como Real Madrid ya están marcando el ritmo de una temporada que se perfila vibrante.