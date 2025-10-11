La noche pintaba perfecta para Kylian Mbappé. El delantero francés fue figura en la victoria de Francia por 3-0 ante Azerbaiyán por la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. Marcó, asistió y extendió una racha goleadora impresionante que mantiene encendido al madridismo en este inicio de temporada. Sin embargo, la alegría no fue completa: sufrió un golpe en el tobillo derecho y tuvo que abandonar el partido en el Parque de los Príncipes.

La imagen del capitán francés dejando el campo con gestos de dolor encendió las alarmas en la selección y en el Real Madrid. Horas después, se confirmó que no podrá disputar el segundo partido de esta fecha FIFA ante Islandia y que regresará a Madrid para ser evaluado por el cuerpo médico del club blanco.

La jugada que dejó a Mbappé fuera del partido de Francia

La acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando el delantero fue derribado tras una fuerte entrada. Aunque intentó continuar, las molestias en el tobillo derecho le impidieron seguir en el campo. Didier Deschamps decidió sustituirlo de inmediato para evitar que la situación se agravara.

En el banquillo, Mbappé fue atendido por los médicos de la selección francesa. La primera evaluación descartó una lesión grave, pero sí confirmó que debía detener su actividad competitiva de inmediato. El golpe se produjo sobre una zona que ya venía siendo vigilada en los últimos días por una pequeña molestia.

Deschamps confirma la baja de Mbappé ante Islandia

Al finalizar el encuentro, Didier Deschamps despejó las dudas. “Ha recibido un golpe en el tobillo derecho, que ya estaba tocado. No va a poder jugar el lunes”, aseguró el seleccionador francés en rueda de prensa. La Federación Francesa de Fútbol confirmó que Mbappé fue liberado de la convocatoria y no será reemplazado.

El objetivo es que pueda recuperarse plenamente sin asumir riesgos innecesarios. El jugador viajará a España en las próximas horas para realizarse pruebas complementarias con los servicios médicos del Real Madrid.

El regreso a Madrid y la evaluación médica

En Valdebebas hay atención máxima sobre el estado del delantero. Su rendimiento ha sido determinante en el arranque de la temporada y cualquier contratiempo físico es tratado con extremo cuidado. El Real Madrid no quiere precipitarse con plazos ni forzar al jugador.

La idea es que Mbappé se someta a nuevas pruebas apenas llegue a Madrid. Según las primeras informaciones, el golpe no reviste gravedad, pero la evolución de los próximos días será clave para determinar si estará disponible para el reinicio de LaLiga.

Mbappé y su racha goleadora que no se detiene en el 2025-2

Antes de salir lesionado, Mbappé dejó otra actuación brillante. Anotó un gol y dio una asistencia, con lo que elevó sus números en la temporada 2025-26 a 17 goles y 4 asistencias en 13 partidos. Es el líder goleador de LaLiga con 10 tantos y también domina la tabla de artilleros de la UEFA Champions League con 4 anotaciones.

Sus cifras impresionan:

13 partidos jugados

17 goles

4 asistencias

10 goles en LaLiga

4 goles en Champions League

3 goles con Francia en esta ventana internacional

Cada partido parece confirmar el impacto de Mbappé en el ataque merengue. Además de los goles, ha sido elegido Jugador del Partido en varias ocasiones y lidera los registros en remates, regates completados y ocasiones generadas.

El tobillo, una zona sensible en las últimas semanas

La molestia de Mbappé en el tobillo derecho no es nueva. Ya en los entrenamientos previos a los partidos de Francia, Mbappé había realizado parte de las sesiones con precaución. Aunque no había impedido su participación, el cuerpo técnico estaba al tanto de la situación.

El golpe ante Azerbaiyán obligó a actuar con mayor cuidado. Esta misma zona había sido tratada por los médicos del Real Madrid antes de que el delantero viajara a la concentración francesa.

Real Madrid sigue el caso con atención

El cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso está en comunicación permanente con la Federación Francesa para conocer cada detalle de la evolución del jugador. La prioridad es asegurar que regrese al 100 % y evitar cualquier recaída que pueda afectar el calendario de octubre, en el que el Real Madrid afronta compromisos cruciales en LaLiga y Champions League.

Mbappé es pieza central en el sistema ofensivo blanco. Su estado físico condiciona gran parte de los planes del equipo. Por eso, cualquier molestia, por mínima que sea, se toma con seriedad en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Una fecha FIFA con sabor agridulce para el madridismo

El partido ante Azerbaiyán dejó sensaciones encontradas en el entorno merengue. Por un lado, la alegría de ver a Mbappé brillar con Francia y extender su racha goleadora; por otro, la preocupación ante una posible baja, aunque sea breve.

El madridismo espera que la lesión no pase de un susto y que pueda regresar en plenitud para los próximos desafíos con el club. Su arranque de temporada ha sido arrollador y cada gol suyo ha elevado las expectativas de una campaña histórica.