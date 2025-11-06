El presente de Vinícius Júnior atraviesa su momento más incierto desde que llegó al Real Madrid. A pesar de su talento indiscutible, su relación con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso y la falta de acuerdo para su renovación han encendido las alarmas en la directiva blanca, que ya estudia un traspaso para el próximo verano.

Vini Jr: rendimiento lejos de las expectativas

El extremo brasileño ha disputado 15 partidos oficiales en la temporada actual, con 5 goles y 4 asistencias, pero su nivel ha estado muy por debajo del que lo llevó a ser considerado una de las estrellas más determinantes del fútbol europeo. La adaptación al nuevo esquema táctico impuesto por Xabi Alonso no ha sido sencilla, y en varios encuentros ha terminado relegado al banquillo.

El episodio más comentado se produjo en el Clásico ante el FC Barcelona, cuando Vinícius fue sustituido al minuto 72 con el marcador 2-1. Su visible enfado en pleno Santiago Bernabéu dejó claro que la relación con el entrenador pasa por un momento tenso.

Decisión tomada en la cúpula blanca

De acuerdo con el diario Bild, la cúpula del Real Madrid habría decidido vender a Vinícius Júnior en el próximo mercado estival. La entidad merengue no aceptará una cifra inferior a los 150 millones de euros, convencida de que el jugador mantiene un alto valor de mercado pese a su irregularidad.

El club entiende que el desgaste en la relación con el técnico, junto con su comportamiento polémico dentro y fuera del campo, hacen difícil su continuidad. Además, el Real Madrid busca equilibrar su plantilla y preparar el terreno para nuevas incorporaciones de peso.

Inglaterra y Arabia, atentos al brasileño

El futuro de Vinícius parece orientarse hacia una salida que podría tener dos caminos principales: la Premier League o la Saudi Pro League. En Inglaterra, varios clubes estarían dispuestos a ofrecerle un papel protagonista y un salario de élite, mientras que desde Arabia llegan propuestas económicamente irresistibles.

A sus 25 años, el atacante mantiene una alta proyección y un nombre que sigue despertando interés en los grandes mercados. Desde el entorno del jugador no descartan escuchar ofertas, siempre que el proyecto deportivo le resulte atractivo.

Wenger y los medios españoles confirman la incertidumbre

El debate sobre el futuro del brasileño se ha intensificado. En declaraciones a beIN Sports, Arsène Wenger afirmó: “No estoy convencido de que el futuro de Vinícius esté en el Real Madrid”. Una idea que también se replicó en El Chiringuito, donde se aseguró que “es muy complicado que continúe el año que viene; prefiere dejar dinero si se va, y ya hay equipos interesados en la Premier League”.

Por su parte, Radio Marca reveló que el jugador ha sido puesto oficialmente en el mercado, mientras que la Cadena SER sostiene que en el club aún existe la intención de blindarlo, dado que su contrato sigue vigente hasta el 30 de junio de 2027.

Real Madrid y Vini: el adiós parece inevitable

Pese a los intentos de reconciliación, la distancia entre las partes crece con cada jornada. El Real Madrid evalúa el momento adecuado para concretar su salida, consciente de que su venta podría dejar una cifra histórica. En tanto, Vinícius Júnior observa con atención cómo se multiplican las puertas abiertas fuera del Bernabéu.

Todo indica que la historia entre el brasileño y el club blanco entra en su recta final.