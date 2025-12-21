La Jornada 17 de LaLiga 2025-26 presenta uno de los partidos más atractivos del calendario con el enfrentamiento entre Villarreal CF y FC Barcelona, dos equipos protagonistas en la lucha por los primeros puestos del campeonato. El encuentro se disputará el domingo 21 de diciembre, desde las 16:15 en España y las 10:15 en Colombia, en un escenario que suele ofrecer partidos intensos y de alto nivel.

El contexto no puede ser más interesante. Barcelona llega como líder sólido del torneo, mientras que Villarreal, fuerte en casa, buscará recortar distancias y consolidarse definitivamente como candidato al título. Con estilos ofensivos y planteles llenos de talento, el partido promete ritmo, ocasiones y mucha atención a nivel internacional.

Detalles del partido: Villarreal vs Barcelona

Competencia: LaLiga 2025-26 – Jornada 17

LaLiga 2025-26 – Jornada 17 Estadio: Estadio de la Cerámica

Estadio de la Cerámica Ciudad: Villarreal

Villarreal Capacidad: Más de 23.000 espectadores

Más de 23.000 espectadores Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Domingo 21 de diciembre de 2025 Hora: 16:15 en España | 10:15 en Colombia

Dónde ver Villarreal vs Barcelona en TV y online

El partido contará con una amplia cobertura televisiva y digital en distintos países:

España: DAZN (plataforma), DAZN LaLiga y LaLiga2 en Movistar (diales 55 y 58), DAZN LaLiga y LaLiga2 en Orange (diales 113 y 114) y LaLiga TV Bar.

(plataforma), y en Movistar (diales 55 y 58), y en Orange (diales 113 y 114) y Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

en TV y en streaming México: Sky Sports en TV e Izzi Go en streaming

en TV e en streaming Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

A qué hora es el partido del Barcelona, país por país

España: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Venezuela, Bolivia: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 12:15 p.m.

12:15 p.m. México (CDMX): 9:15 a.m.

9:15 a.m. Estados Unidos: Costa Este: 10:15 a.m. Centro: 9:15 a.m. Pacífico: 7:15 a.m.

Reino Unido: 3:15 p.m.

3:15 p.m. Italia, Francia, Alemania: 4:15 p.m.

Probables alineaciones del partido

Villarreal CF: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Tani Oluwaseyi y Ayoze Pérez. DT: Marcelino García Toral.

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Eric García, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

El momento del Villarreal en LaLiga

Villarreal afronta este compromiso ubicado en la tercera posición, con 35 puntos en 15 partidos, una campaña que lo mantiene plenamente en la pelea por el título. El equipo de Marcelino García Toral ha hecho del Estadio de la Cerámica una de sus principales fortalezas, combinando solidez defensiva con un juego ofensivo dinámico.

La experiencia de Dani Parejo en el mediocampo y la movilidad de Ayoze Pérez en ataque son claves para un equipo que sabe competir ante rivales directos. Además, el buen momento de jóvenes talentos como Alberto Moleiro le ha dado al Submarino Amarillo mayor creatividad en los últimos metros.

Barcelona, líder y con presión en una salida exigente

El Barcelona llega a la Jornada 17 como líder de LaLiga, con 43 puntos en 17 partidos, confirmando una campaña muy regular bajo el mando de Hansi Flick. El conjunto azulgrana ha sabido imponerse tanto en casa como fuera, mostrando equilibrio entre juventud y experiencia.

La irrupción definitiva de Lamine Yamal, el buen nivel de Raphinha y la solidez de Frenkie de Jong en la medular han sido determinantes para sostener el liderato. Sin embargo, la visita a Villarreal representa uno de los desplazamientos más complejos del calendario, tanto por el ambiente como por la propuesta del rival.

Un partido clave antes del cierre del año en LaLiga

Villarreal vs Barcelona es mucho más que un partido de la Jornada 17. Es un choque directo entre dos equipos con aspiraciones altas, en un estadio exigente y con enorme seguimiento internacional. Con múltiples opciones de transmisión y un contexto competitivo marcado, el duelo del domingo 21 de diciembre promete ser uno de los grandes eventos del fin de semana en el fútbol español.