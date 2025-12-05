La Fecha 15 de LaLiga 2025-26 comienza con un duelo directo por escapar del fondo de la tabla: Real Oviedo vs Mallorca, un partido crucial para dos equipos que atraviesan momentos difíciles y que necesitan sumar con urgencia. El encuentro se disputará este viernes 5 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el histórico estadio Carlos Tartiere.

Oviedo llega hundido en la última posición y con una racha negativa que enciende alarmas, mientras que Mallorca, aunque fuera de puestos de descenso, también está lejos de su mejor versión. Por eso, este partido se vuelve determinante para recuperar aire y confianza en el cierre del año.

LaLiga EA Sports: Dónde ver Real Oviedo vs Mallorca en TV y online

Estas son las opciones oficiales de transmisión según país o región:

España: MOVISTAR+ LaLiga (dial M54 y Orange 112) y LaLiga TV Bar

(dial M54 y Orange 112) y Colombia y resto de Sudamérica: DIRECTV (TV) y DSPORTS (online)

(TV) y (online) México: SKY SPORTS

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Detalles del partido: Real Oviedo vs Mallorca

Competencia: LaLiga 2025-26 – Fecha 15

Estadio: Carlos Tartiere (Oviedo)

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025

Hora: 21:00 en España | 15:00 en Colombia

Transmisión TV: MOVISTAR+ LaLiga, DIRECTV, SKY SPORTS, ESPN Deportes

Transmisión online: DSPORTS, ESPN App, Fubo Sports.

Estadio y ambiente del partido de la Jornada 14 en LaLiga

El compromiso se jugará en el estadio Carlos Tartiere, casa del Real Oviedo, con capacidad para 30.500 espectadores. Se espera una buena asistencia, en un partido que podría marcar un punto de inflexión para los locales, necesitados de un triunfo que alivie el ambiente y renueve la esperanza.

Horario del partido de Real Oviedo y Mallorca, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia – Perú – Ecuador: 15:00

15:00 Venezuela – Bolivia: 16:00

16:00 Chile – Paraguay – Argentina – Uruguay: 17:00

17:00 México: 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Italia – Francia – Alemania: 21:00.

Probables alineaciones del partido

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Carmo, David Costas, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker; Santi Cazorla, Ilyas Chaira; Fede Viñas y Salomón Rondón. DT: Luis Carrión.

Mallorca: Lucas Bergström; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder; Mateo Joseph, Vedat Muriqi y Jan Virgili. DT: Javier Aguirre.

Ambos entrenadores recurren a sus figuras más experimentadas: Santi Cazorla y Salomón Rondón en Oviedo, mientras que Vedat Muriqi y Sergi Darder destacan en Mallorca.

Noticias y actualidad de ambos equipos en LaLiga

Real Oviedo vive un momento crítico:

Es último en la tabla con 9 puntos en 14 fechas .

en la tabla con . Solo ganó 2 partidos en lo que va del torneo.

en lo que va del torneo. Acumula 7 jornadas sin triunfos, con 4 derrotas en ese lapso.

La situación ha tensionado el entorno, aunque el equipo aún confía en el talento veterano de jugadores como Cazorla y Rondón para revertir el presente.

Mallorca: superando la zona de descenso apenas por un punto

El conjunto balear tampoco atraviesa su mejor racha:

Ocupa el puesto 16 con 13 puntos .

con . Lleva dos jornadas sin ganar , aunque con mejores sensaciones que su rival.

, aunque con mejores sensaciones que su rival. Su mayor déficit está en defensa, donde ha cedido puntos en los minutos finales.

El reto será sostener un planteamiento sólido como visitante y aprovechar la fragilidad emocional de Oviedo.