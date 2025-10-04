La Fecha 8 de LaLiga 2025-26 trae uno de los partidos más esperados del fin de semana: Real Madrid vs Villarreal, un choque entre dos equipos con presentes distintos, pero que siempre deja emociones y buen fútbol. El encuentro se disputará el sábado 4 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 21:00 horas en España y las 14:00 en Colombia.

El equipo de Xabi Alonso llega en condición de líder e invicto en el campeonato, mientras que el conjunto dirigido por Marcelino García Toral busca levantar cabeza tras un inicio de campaña irregular y condicionado por múltiples bajas.

Dónde ver Real Madrid vs Villarreal en España y Colombia: canales TV y online

El compromiso será transmitido en distintos países, tanto en televisión como en plataformas de streaming:

España : DAZN LaLiga (Movistar Plus+ 55; Orange 113), DAZN LaLiga 2 (Movistar Plus+ 58; Orange 114) y aplicación DAZN.

: DAZN LaLiga (Movistar Plus+ 55; Orange 113), DAZN LaLiga 2 (Movistar Plus+ 58; Orange 114) y aplicación DAZN. Colombia y el resto de Sudamérica : ESPN (TV) y Disney+ (online).

: ESPN (TV) y (online). México : Sky Sports HD, SKY+ e Izzi.

: Sky Sports HD, SKY+ e Izzi. Estados Unidos: ESPN+, fuboTV y ESPN Deportes.

De esta forma, los fanáticos tendrán varias opciones para seguir en vivo el clásico moderno entre merengues y amarillos.

El escenario del partido de LaLiga: Santiago Bernabéu

El duelo se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, uno de los templos más icónicos del fútbol mundial, que cuenta con una capacidad para 84 mil espectadores. El coloso madrileño se prepara para un ambiente espectacular en una jornada de sábado con protagonismo total de LaLiga.

Horarios del Real Madrid vs Villarreal en el mundo

El partido se jugará en diferentes franjas horarias según el país:

Colombia, Perú y Ecuador : 14:00 horas.

: 14:00 horas. Argentina, Uruguay y Chile : 16:00 horas.

: 16:00 horas. México : 13:00 horas.

: 13:00 horas. España, Francia, Alemania e Italia : 21:00 horas.

: 21:00 horas. Portugal e Inglaterra : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Estados Unidos (Este) : 15:00 horas.

: 15:00 horas. Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas.

Probables alineaciones de Real Madrid y Villarreal

Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Thomas Partey; Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze y Nicolás Pépé. DT: Marcelino García Toral.

Noticias del Real Madrid para el partido de LaLiga

El Real Madrid afronta el duelo con algunas bajas importantes en defensa. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy continúan en sus procesos de recuperación, por lo que no estarán disponibles. La buena noticia para Xabi Alonso es el regreso de Éder Militao, que vuelve tras superar unas molestias en el tobillo y estará en la zaga junto a Dean Huijsen.

Con Mbappé y Vinicius Jr. en la delantera, el cuadro blanco mantiene su capacidad ofensiva intacta, respaldada por la solidez de Courtois en el arco y el equilibrio en el mediocampo de Valverde y Tchouaméni.

Muchas bajas en el Villarreal para visitar el Bernabéu

El Villarreal llega al Bernabéu con un panorama complicado debido a las ausencias. Cabanes, Logan Costa, Juan Foyth, Kambwala, Gerard Moreno y Navarro no estarán disponibles por lesión o compromisos internacionales. A ellos se suma Ayoze Pérez, que volvió a entrenar con el grupo, pero aún no ha entrado en la convocatoria.

La plantilla de Marcelino se ha visto reducida en estas semanas, lo que lo obligará a dar protagonismo a jóvenes y jugadores menos habituales. Pese a ello, figuras como Partey, Mikautadze y Pépé buscarán dar la sorpresa frente a un Real Madrid que llega como favorito.