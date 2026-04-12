La Jornada 31 de LaLiga presenta un enfrentamiento con implicaciones en la zona media alta de la tabla. Osasuna recibe a Real Betis en un compromiso que puede marcar el rumbo de ambos en el tramo final del campeonato.

El partido se disputará el domingo 12 de abril, desde las 14:00 en España y las 07:00 en Colombia, en el Estadio El Sadar, recinto con capacidad para más de 23.000 espectadores. Osasuna busca reencontrarse con la victoria ante su público, mientras que el Betis necesita cortar su racha sin triunfos para sostener sus aspiraciones europeas.

Dónde ver Osasuna vs Betis en TV y online

La transmisión oficial del encuentro estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: DAZN LaLiga (M55 O113) , a través de la plataforma DAZN y LaLiga TV Bar , disponible en Movistar Plus+

, a través de la plataforma DAZN y , disponible en Movistar Plus+ Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV (610 y 1610) en TV; DGO online

(610 y 1610) en TV; online Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV e ESPN App.

Estas alternativas permiten seguir el partido en directo por televisión tradicional o vía streaming en dispositivos móviles.

Horarios del partido de Real Betis este domingo, país por país

El Osasuna vs Betis se jugará en los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 14:00

14:00 Colombia, Perú, Ecuador: 07:00

07:00 México (CDMX): 06:00

06:00 Venezuela, Bolivia: 08:00

08:00 Chile, Argentina, Uruguay: 09:00

09:00 Estados Unidos: 08:00 ET / 05:00 PT.

Probables alineaciones del partido entre Osasuna y Real Betis

Osasuna: Sergio Herrera; Valentín Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Jon Moncayola, Lucas Torró; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; Ante Budimir. DT: Alessio Lisci

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez; Sofyan Amrabat, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini

Árbitros del partido entre Osasuna y Real Betis

El encuentro será dirigido por Sesma Espinosa, del comité riojano. En el VAR estará el grancanario González Francés, encargado de supervisar las jugadas determinantes.

Cómo llegan Osasuna y Real Betis a la Jornada 31 de LaLiga

Osasuna ocupa la novena posición con 38 puntos en 30 partidos. Viene de empatar como visitante ante el Alavés y solo ha ganado uno de sus últimos cinco compromisos, una racha que lo mantiene en zona media, aunque con margen para aspirar a puestos más altos.

Real Betis se encuentra en la quinta casilla con 45 puntos en 30 jornadas. Sin embargo, atraviesa una sequía preocupante: no gana desde hace seis fechas y viene de empatar ante el Espanyol. Un triunfo en Pamplona sería clave para retomar confianza y sostener su candidatura europea.

Ficha del partido Osasuna vs Real Betis