La Jornada 4 de LaLiga 2025-26 trae consigo un enfrentamiento con sabor histórico: Barcelona vs Valencia, un duelo que siempre levanta expectativas por el prestigio de ambos clubes. En esta ocasión, el encuentro tendrá un contexto especial, ya que se disputará en el estadio Johan Cruyff, un recinto con capacidad para 6 mil espectadores, y no en el tradicional Camp Nou.

El partido está programado para el domingo 14 de septiembre a las 21:00 horas en España y las 14:00 horas en Colombia. Será una cita crucial para el equipo azulgrana, que tras dejar puntos en Vallecas necesita volver a la senda de la victoria para no ceder terreno en la tabla de posiciones. Valencia, por su parte, llega con ilusión de sorprender y consolidar un arranque competitivo en la temporada.

Dónde ver Barcelona vs Valencia: canales TV y opciones ONLINE

El partido contará con transmisión oficial en múltiples países, tanto en televisión como en streaming:

España : M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443 O111), M+ LaLiga 2 (M57 O112), M+ LaLiga 3 (M167 O270) y LaLiga TV Bar.

: M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443 O111), M+ LaLiga 2 (M57 O112), M+ LaLiga 3 (M167 O270) y LaLiga TV Bar. Colombia y Sudamérica : DIRECTV en TV y DGO en streaming.

: DIRECTV en TV y DGO en streaming. México y Centroamérica (Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports.

(Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports. Estados Unidos: ESPN en TV y ESPN+ online.

De esta forma, los seguidores podrán elegir la plataforma que mejor se adapte a su ubicación y no perderse un solo detalle de este atractivo compromiso.

Horario del partido Barcelona vs Valencia en distintos países

Además de España y Colombia, el partido se podrá seguir en vivo en los siguientes horarios internacionales:

Argentina: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Portugal: 20:00 horas

Francia: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

El rango horario confirma que este será uno de los encuentros más seguidos del fin de semana en el fútbol europeo.

Probables alineaciones de Barcelona y Valencia

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri, Dani Olmo; Raphinha, Ferrán Torres y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Valencia CF: Julen Agirrezalaba; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà; Luis Rioja, Baptiste Santamaría, Javi Guerra; Diego López, Largie Ramazani y Arnaut Danjuma. DT: Carlos Corberán.

Ambos equipos presentarán formaciones con variantes estratégicas, y se espera un duelo abierto, con Barcelona obligado a proponer desde el inicio y un Valencia que buscará aprovechar los espacios para lastimar en transiciones rápidas.

Noticias del Barcelona para el partido de la Jornada 4 en LaLiga

El FC Barcelona llega con varias bajas sensibles que condicionan el plan de Hansi Flick. El equipo azulgrana no podrá contar con Ter Stegen, Balde y Gavi, todos lesionados. A esta lista se suman dos nombres de gran importancia: Lamine Yamal y Frenkie de Jong. El extremo español es baja confirmada para el duelo frente a Valencia y su participación en el partido contra el Newcastle por Champions League también está en duda.

Estas ausencias obligan al técnico alemán a apostar por variantes en la alineación, con jugadores como Pedri, Dani Olmo y Ferrán Torres asumiendo mayor protagonismo creativo. En contraste, Robert Lewandowski aparece como la principal carta de gol para un Barcelona que necesita recuperar contundencia en el frente de ataque.

Valencia, por su parte, llega con confianza tras mostrar una versión sólida en los primeros partidos de la temporada. Bajo el mando de Carlos Corberán, el equipo combina experiencia en defensa con dinamismo ofensivo, y sueña con dar la sorpresa en el Johan Cruyff para sumar puntos valiosos en el campeonato.