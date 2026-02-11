La Copa del Rey entra en su fase decisiva con un enfrentamiento de alto impacto: Athletic Club y Real Sociedad se miden en semifinales en un derbi vasco que promete máxima intensidad. El cruce se disputará a partido único y definirá uno de los finalistas del torneo.

El encuentro se jugará el miércoles 11 de febrero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, con transmisión confirmada en televisión abierta, señales de pago y plataformas digitales. El escenario será Estadio San Mamés, con capacidad para más de 53.000 espectadores, un recinto que suele marcar diferencias en noches decisivas.

Dónde ver Athletic Club vs Real Sociedad en TV y online

El partido contará con amplia cobertura internacional, con opciones en TV y streaming según el país.

España

La 1 de TVE

Movistar Plus+ (M7)

M+ LALIGA (M54 O110)

Online: Movistar Plus+ y RTVE Play

Colombia

WIN SPORTS en televisión

en televisión WIN PLAY de manera online

Perú

América TV

México

SKY SPORTS 522

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App.

Horarios del derbi vasco en Copa del Rey, país por país

Además de España y Colombia, el clásico vasco de semifinales se jugará en los siguientes horarios:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones del partido entre Athletic Club y Real Sociedad

Athletic Club: Álex Padilla; Andoni Gorosabel, Íker Monreal, Aymeric Laporte, Íñigo Lekue; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams; Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Brais Méndez, Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes; Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzábal y Sergio Gómez. DT: Pellegrino Matarazzo.

Árbitro designado para la semifinal de la Copa del Rey

El encargado de impartir justicia en este compromiso será José María Sánchez Martínez, árbitro designado para un duelo de alta tensión y con acceso directo a la final del certamen.

Cómo llegaron Athletic Club y Real Sociedad a la semifinal de la Copa del Rey

Athletic Club alcanzó esta instancia tras un recorrido exigente. Eliminó a Ourense (0-1), Cultural Leonesa (3-4) y Valencia CF (1-2), mostrando solidez competitiva y eficacia en momentos clave, especialmente en partidos cerrados fuera de casa.

Real Sociedad, por su parte, superó a CD Eldense (0-1), a Osasuna en una serie que se definió por penaltis y a Deportivo Alavés (2-3). Su camino se caracterizó por la capacidad de resolver en escenarios adversos y mantener regularidad en eliminatorias directas.

Ficha del partido Athletic Club vs Real Sociedad