El Clásico entre Barcelona y Real Madrid vuelve con todo el peso histórico que siempre lo acompaña, pero esta vez llega con un condimento adicional: puede definir al campeón de LaLiga 2024-25. Este domingo se enfrentarán en el Estadio Olímpico Lluís Companys por la jornada 35 del campeonato, con solo cuatro fechas por delante y la cima de la tabla en juego.

Barcelona es líder con 79 puntos, seguido por el Real Madrid con 75. La diferencia es corta, pero lo suficiente para que este partido tenga tintes de final anticipada. Un triunfo azulgrana puede ser definitivo, mientras que un empate o una victoria blanca reconfigurarían la lucha por el título. Repasamos el contexto actual de la tabla, los calendarios que restan y los escenarios posibles según el resultado del Clásico.

Así está la clasificación de LaLiga antes del Clásico

Después de 34 jornadas, Barcelona ha tomado la delantera con 79 puntos, superando al Real Madrid por cuatro unidades. Ambos equipos llegan a este encuentro sabiendo que cualquier resultado puede marcar el rumbo definitivo de la temporada. La definición del título está entre ellos dos. No hay más.

Barcelona – 79 puntos Real Madrid – 75 puntos Atlético de Madrid – 67 puntos

Con 12 puntos aún por disputar, la ventaja azulgrana es importante pero no definitiva. El Clásico de Montjuïc será crucial para sostenerla o borrarla.

Qué pasará en LaLiga si el Barcelona gana el clásico

Un triunfo del equipo dirigido por Hansi Flick ampliaría la diferencia a 7 puntos, dejando al Real Madrid con solo 9 unidades en juego. En ese escenario, Barcelona llegaría a 82 puntos, y estaría muy cerca de asegurar matemáticamente el título en la jornada 36, cuando visite a Espanyol.

Con una diferencia así, el margen de error sería enorme: incluso perdiendo uno de los tres partidos restantes, el Barça seguiría con ventaja. Por eso, ganar este Clásico en casa podría significar la sentencia anticipada de LaLiga y la confirmación de una temporada dominante.

Qué significa un empate en el clásico en Montjuïc

Si el partido termina igualado, Barcelona sumaría un punto y llegaría a 80 unidades, mientras que Real Madrid alcanzaría 76. La distancia se mantendría en cuatro puntos, y aunque los culés conservarían el liderato, todo quedaría abierto.

Este resultado beneficiaría más al Barcelona, que seguiría dependiendo exclusivamente de sí mismo para ser campeón. Pero al no ampliar la ventaja, el Clásico no cerraría el campeonato y los tres partidos restantes se jugarían con máxima tensión. Para el Madrid, empatar no sería lo ideal, pero mantendría vivas sus aspiraciones si el Barça tropieza después.

Qué implicaría una victoria de Real Madrid en el clásico

Si el equipo de Carlo Ancelotti se impone en Montjuïc, recortaría la diferencia a solo un punto, quedando con 78 unidades, mientras que el Barcelona se mantendría con 79. No habría empate en la cima, pero sí una presión total sobre los culés para las tres jornadas restantes.

El Real Madrid, en ese escenario, saldría fortalecido anímicamente por haber ganado el partido más importante del certamen en casa de su máximo rival. Con una diferencia mínima en la tabla, el desenlace del campeonato quedaría completamente abierto.

Además, el calendario final parece ligeramente más favorable para los blancos, lo que les daría una oportunidad real de arrebatar el título si el Barcelona tropieza. Una victoria en el Clásico reactivaría por completo la carrera por el título, encendiendo una recta final apasionante en LaLiga.

Los partidos que le quedan a Barcelona y Real Madrid en LaLiga

A partir del Clásico, cada paso será determinante. Ambos tienen compromisos difíciles, aunque el calendario del Barcelona luce más exigente, con dos salidas complicadas ante equipos fuertes como Espanyol y Athletic Club.

Calendario del FC Barcelona:

Jornada 35: vs Real Madrid (local)

Jornada 36: vs Espanyol (visitante)

Jornada 37: vs Villarreal (local)

Jornada 38: vs Athletic Club (visitante)

Calendario del Real Madrid:

Jornada 35: vs Barcelona (visitante)

Jornada 36: vs Mallorca (local)

Jornada 37: vs Sevilla (visitante)

Jornada 38: vs Real Sociedad (local)

Aunque ambos enfrentan rivales de peso, el cierre de temporada parece ofrecerle al Real Madrid más oportunidades de sumar en casa y ante rivales en mitad de tabla. Pero todo eso dependerá de lo que ocurra en Montjuïc.

Un Clásico con puntos que valen oro

El Clásico de la jornada 35 es mucho más que un choque de rivalidad. Es el punto de inflexión de LaLiga. Para el Barcelona, una victoria puede ser el paso definitivo al título. Para el Real Madrid, es la última gran oportunidad para reabrir la pelea. El empate, aunque no cierra nada, mantendría el suspenso en una recta final sin margen de error. Son más que 3 puntos. Es una batalla por el liderazgo, la presión y la gloria. El Clásico vuelve a presentarse como el partido que puede definir el destino de la temporada. Y esta vez, LaLiga entera está en juego.