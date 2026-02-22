La clasificación de LaLiga volvió a moverse en la cima tras una jornada cargada de tensión. El liderato cambió nuevamente de dueño y ahora es el FC Barcelona el que vuelve a ocupar el primer lugar, aprovechando la caída del Real Madrid en su visita a Osasuna.

La Jornada 25 dejó dos resultados determinantes: la derrota madridista por 2-1 ante Osasuna y la victoria azulgrana por 3-0 frente a Levante. Con estos marcadores, el campeonato español vuelve a encenderse en la parte alta, confirmando que la lucha por el título seguirá abierta hasta el final.

Osasuna 2-1 Real Madrid: la derrota madridista de visitante

Real Madrid visitó a Osasuna con la oportunidad de mantenerse en la cima, pero cayó en un partido dramático. Los goles de Ante Budimir y Raúl García sellaron el triunfo local, mientras que el descuento blanco fue obra de Vinícius Jr..

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa sufrió su primera derrota en LaLiga desde que el exdefensor asumió el cargo. El partido tuvo un guion intenso: Osasuna se adelantó desde el minuto 38 con un penalti, el Madrid empató en el segundo tiempo y el gol definitivo llegó en el último minuto.

Barcelona 3-0 Levante: triunfo blaugrana para volver al liderato de la clasificación

Mientras el Real Madrid caía, el Barcelona cumplió con su tarea en casa. El equipo azulgrana venció 2-0 al Levante UD con goles de Marc Bernal, Frenkie De Jong y Fermín López.

El Barca se puso en ventaja desde el minuto 4 y controló el partido con autoridad. La victoria fue clave para recuperar el liderato, aprovechando el tropiezo de su rival directo.

Así quedó la clasificación de LaLiga tras la Jornada 25

Con los resultados de la jornada, la tabla volvió a cambiar en la cima. El Barcelona recuperó el primer lugar, mientras que el Real Madrid quedó como escolta.

Así quedó la clasificación:

1- FC Barcelona: 61 puntos, +42 (25 partidos)

2- Real Madrid: 60 puntos, +33 (25 partidos)

3- Villarreal CF: 48 puntos, +19 (24 partidos)

4- Atlético de Madrid: 48 puntos, +19 (25 partidos)

5- Real Betis: 42 puntos, +10 (25 partidos)

6- RCD Espanyol: 35 puntos, -6 (25 partidos)

7- Celta de Vigo: 34 puntos, +5 (24 partidos)

8- Athletic Club: 34 puntos, -6 (25 partidos)

9: Osasuna: 33 puntos, +1 (25 partidos)

10- Real Sociedad: 32 puntos, -1 (25 partidos)

11- Sevilla FC: 29 puntos, -7 (25 partidos)

12- Getafe: 29 puntos, -9 (25 partidos)

13- Girona: 29 puntos, -14 (24 partidos)

14- Rayo Vallecano: 26 puntos, -9 (24 partidos)

15- Deportivo Alavés: 26 puntos, -9 (24 partidos)

16- Valencia CF: 26 puntos, -12 (24 partidos)

17- Elche CF: 25 puntos, -5 (25 partidos)

18- Real Mallorca: 24 puntos, -10 (24 partidos)

19: Levante: 18 puntos, -18 (25 partidos)

20- Real Oviedo: 17 puntos, -23 (24 partidos).

LaLiga 2025-26 sigue abierta en la lucha por el título

El cambio de liderato en la Jornada 25 confirma la igualdad que domina el campeonato español. El Real Madrid dejó escapar puntos clave fuera de casa y el Barcelona respondió con solidez en el Spotify Camp Nou, en un duelo indirecto que volvió a mover la cima.

LaLiga entra en un tramo decisivo en el que la regularidad marcará la diferencia. Cada partido puede definir la clasificación y el título sigue siendo una pelea abierta entre dos gigantes del fútbol europeo.