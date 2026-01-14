La Copa del Rey entra en su fase decisiva y este miércoles ofrece un cruce con historia y contraste. Albacete recibe al Real Madrid en el estadio Carlos Belmonte por los octavos de final, en un duelo que enfrenta al segundo clasificado de LaLiga con un equipo que lucha por consolidarse en la Segunda División. La eliminatoria, a partido único, abre la puerta a la sorpresa o a la confirmación de la jerarquía blanca.

El conjunto madridista llega a este compromiso envuelto en un contexto particular. Tras la inesperada salida de Xabi Alonso, el equipo ahora dirigido por Álvaro Arbeloa fue subcampeón de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí, dejando sensaciones competitivas positivas, aunque con tareas pendientes en la generación de juego. La vuelta al gol de Vinícius Jr. y el regreso de Kylian Mbappé tras lesión marcan el pulso de un Real Madrid que busca estabilidad en medio del cambio.

Albacete vs Real Madrid: Horarios, Televisión y Plataformas Online

Colombia: 3:00 p.m. | Win Sports, Win + Fútbol y Win Play

3:00 p.m. | Win Sports, Win + Fútbol y Win Play España: 9:00 p.m. | La 1 y Esport 3 (Cataluña) – Streaming en RTVE Play

9:00 p.m. | La 1 y Esport 3 (Cataluña) – Streaming en RTVE Play México: 2:00 p.m. | Sky Sports

2:00 p.m. | Sky Sports Argentina: 5:00 p.m. | Movistar Eventos (Canal 1)

5:00 p.m. | Movistar Eventos (Canal 1) Estados Unidos: 3:00 p.m. | ESPN +

Arbeloa y la gestión del desgaste en el Real Madrid

El debut de Álvaro Arbeloa en la Copa del Rey obliga al técnico a medir con precisión el desgaste físico tras la exigente Supercopa en Yeda. La presencia de varios futbolistas con molestias y el calendario ajustado abren la puerta a rotaciones y a una mayor presencia de la cantera, una de las señas de identidad del nuevo entrenador.

Jugadores como Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy cuentan con pocas opciones de estar disponibles tras no entrenarse con normalidad. Son baja confirmada Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, ambos lesionados, mientras que Brahim Díaz se encuentra disputando la Copa África. La buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación de Fede Valverde, ya disponible tras superar molestias físicas.

Posibles novedades en el once blanco

Todo apunta a que Andriy Lunin será el portero titular en la Copa, mientras que Dani Carvajal podría sumar minutos tres meses después, con el canterano David Jiménez como alternativa. En defensa, Fran García aparece como opción en el lateral izquierdo, y en el mediocampo crecen las posibilidades para Arda Güler y Franco Mastantuono, relegados en las últimas semanas.

Ante la ausencia de un mediocentro creativo consolidado, Arbeloa podría mirar a la cantera con Jorge Cestero como alternativa. En ataque, y si Mbappé no arriesga, Gonzalo García será la referencia ofensiva en un reencuentro especial con el técnico que impulsó su carrera.

El sueño copero del Albacete Balompié

El Albacete Balompié ha construido su camino hasta octavos con carácter y eficacia. Eliminó a la UD San Fernando, al Leganés y dio el golpe ante el Celta de Vigo en una dramática definición por penales. El conjunto manchego sueña con volver a estar entre los ocho mejores del torneo, algo que no consigue desde la temporada 1994-95, su mejor actuación histórica.

El antecedente inmediato no juega a su favor: en 14 enfrentamientos oficiales, el Real Madrid suma 11 victorias y 3 empates, y la última vez que se cruzaron, en 2005, el triunfo fue blanco por 2-0. Aun así, el Carlos Belmonte se prepara para una noche especial, con la ilusión intacta de ver caer a uno de los gigantes del fútbol español.

Posibles alineaciones Albacete vs Real Madrid

Albacete:

Lizoain; Aguado, Moreno, Vallejo, Neva, JoGo; Escriche, Villar, Capi, Valverde; Jefté.

Real Madrid:

Lunin; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Güler, Ceballos; Mastantuono, Palacios y Gonzalo.