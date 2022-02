“Le ganamos al mejor del fútbol colombiano”: Juan Cruz Real

El DT de Junior, Juan Cruz Real, destacó a sus jugadores por vencer a un rival de la talla de Deportes Tolima y analizó los pormenores del juego.

Junior venció 2-0 a Tolima en condición de visitante. Jugando un partido redondo, el cuadro rojiblanco volvió a ganar fuera de casa después de mucho tiempo y dio un golpe sobre la mesa ante el Supercampeón de Colombia.

“Todo el equipo fue parejo. Sabíamos que ellos tenían buenas transiciones defensa-ataque y planteamos la presión alta. Tuvimos la solvencia y la jerarquía para jugar, Tolima es muy intenso y físico. Y tuvimos más chances de gol”, dijo Cruz Real, que al iniciar la conferencia destacó al elenco dirigido por Hernán Torres.

Explicando lo que es jugar bien, el argentino hizo hincapié en lo mucho que necesitaban sus jugadores un partido como este: “Jugar bien es ejecutar bien una idea. Estoy contento por los muchachos. Sin merecerlo, hace mucho no ganábamos de visita. Y hoy vencimos a un rival como Tolima, para que lo disfrute la hinchada”.

Respondiendo a si este fue el mejor compromiso en lo que va de su ciclo, Cruz Real respondió lo siguiente: “Hoy el equipo tuvo mucha tensión, estuvo atento a los detalles y no hubo errores no forzados. No sé si fue nuestro mejor partido, porque hemos hecho otros muy buenos, pero si estuvimos parejos”, sentenció.