“En Junior no tenía cabida”: Larry Vásquez

El exjugador de Junior, hoy en Millonarios, le tiró un pequeño ‘palo’ al cuerpo técnico de Juan Cruz Real y a la directiva rojiblanca.

Larry Vásquez no tuvo un paso del todo bueno en Barranquilla. Aunque jugó muchos partidos y fue tenido en cuenta, jamás dio la sensación de consolidarse y darle un salto de calidad al equipo. Cuando llegó Juan Cruz Real a la dirección técnica, decidió no contar con los servicios del volante.

En diálogo con el Vbar Caracol, Vásquez habló de cómo se dio la rescisión de su contrato y dio a entender que no quería irse del club costeño: “La verdad no quiero traer eso a colación, fueron decisiones del cuerpo técnico y la directiva que se escapaban de mi alcance. Ya no tenía cabida en el equipo. Estoy feliz en Millonarios”.

El santandereano habló de las diferencias que encontró entre Luis Amaranto Perea y Arturo Reyes( sus técnicos en Junior), también en comparación con la metodología de Alberto Gamero, con quien dice sentirse muy cómodo pues hay un modelo de juego aceitado.

“Con el Profe Arturo íbamos más al frente, con Amaranto también, pero hay que tener los elementos necesarios. No todos los jugadores tienen la voluntad de hacer algunas cosas. Acá en Millonarios es diferente, es un equipo que hace lo mismo hace bastante tiempo y el que llega se implanta en el modelo”, finalizó.