El equipo mexicano que está interesado en Miguel Ángel Borja

Miguel Borja sigue a la espera de solucionar todo para ir a River, pero se conoció el interés de un equipo mexicano por el jugador.

La negociación entre Junior, Palmeiras y River Plate aún no tiene final feliz para el delantero que no entrenó con el equipo ‘Tiburón’ y espera que pronto pueda solucionarse la situación. En las últimas horas se supo que en la negociación entre colombianos y argentinos se habría caído, sin embargo en Barranquilla no dan por finalizada la charlas con el club ‘Millonario’.

Por el momento Borja seguirá entrenado diferenciado con el equipo dirigido por Juan Cruz Real y estará esperando a lo que suceda con su pase. Aún se desconoce si el futbolista estará en el debut de Junior en la Liga BetPlay II y además ya se habla de un interés en México.

Desde que se supo que la posible llegada del futbolista tuvo contratiempos, se conoció que hay un equipo de la Liga MX que quiere tener al colombiano para la nueva temporada y que estaría dispuesto a pagar el valor que pretenden River y Palmeiras. Cruz Azul ya habría iniciado conversaciones con los dirigentes del Junior.

Por el momento se desconoce qué sucederá con el futuro de Miguel Ángel Borja y en qué liga terminará jugando el jugador que fue protagonista con Junior en el primer semestre del 2022.