Daniel Giraldo: “En el fútbol prima el resultado”

El volante de Junior le respondió a quienes critican la postura que el equipo tuvo en Bogotá. Además, habló de los insultos de los hinchas de Millonarios.

La forma con la que el Junior de Barranquilla empató 0-0 con Millonarios en el Nemesio Camacho el Campín no le gustó muchos. A pesar de hacer lo mismo que la mayoría de equipos colombianos cuando están en una situación de desventaja, a los dirigidos por Cruz Real se les tildó de sucios.

+ Junior quemó tiempo ante Millonarios: ¿Mito o realidad?

+ ¿Cómo quedan las cuentas de Junior para clasificar?

Precisamente de eso habló Daniel Giraldo en la rueda de prensa del día después. Incluso puso como ejemplo a otro equipo grande del mismo grupo. “Nacional no hizo un buen partido en Barranquilla y aún así se llevó un buen resultado de acá… lo que se diga después del partido es polémica, el resultado prima”, expresó.

Daniel Giraldo, el volante habló sobre su pasado en Millonarios, lo que representa Junior en este momento.#CamerinoDeportes pic.twitter.com/7oA13IiQVh — Camerin⚽ Dep⚽rtes (@CamerinoJunior) June 9, 2022



El mediocampista, que pasó de Millonarios a Junior hace unos meses, también contó cómo manejó un ambiente tan hostil en la capital: “Es especial. Soy agradecido con la gente de Millonarios, hoy me debo a Junior y era un partido importante para nosotros. A muchos hinchas no les gustó que me haya ido, pero soy un profesional. Tuvimos errores, pero corrimos y eso hay que resaltarlo”.