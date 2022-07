Cuando Gallardo le dijo a Rossi que era "el mejor 5 que tuvo"

Iván Rossi, nuevo refuerzo de Junior, tuvo un mal paso por River Plate. Gallardo lo elogiaba pero tenían diferencias futbolísticas.

La carrera de Iván Rossi ha estado marcada por la irregularidad. Tiene tanto talento que en su momento los grandes de Argentina se lo pelearon, y fue River el que puso casi 4 millones de dólares por su pase en 2017. El hoy refuerzo de Junior era la gran promesa del fútbol argentino, pero no triunfó como se esperaba tras salir de Banfield.

“Tuve diferencias con Gallardo, todas futbolísticas. Pero siempre fue respetuoso conmigo. Cuando me tuvo que decir que era uno de los mejores 5 que tuvo, me lo dijo, y después también me dijo que no le servía porque no demostraba en las prácticas lo que tenía para dar. Yo estaba acostumbrado a recuperar y pasarla, y me quedaba caminando”, le dijo Rossi a TNT Sports en 2020.

📸¡Imágenes de la presentación de Iván Rossi en la Ventana al Mundo! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/hJkuNtZNaT — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 7, 2022



Hoy, a sus 28 años, asegura que cuando Junior lo llamó no lo dudó en ningún momento. Juan Cruz Real lo pidió expresamente a él y le dará la confianza para que se consolide en el fútbol colombiano, pero deberá trabajar muy duro para adaptarlo a Barranquilla y que el volante exRiver le brinde su cien por ciento.