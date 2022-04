Cruz Real: “No hay que confundirse, el balance es al final”

El entrenador de Junior trata de ser cauto y baja los humos por la ilusión que genera el nivel de su equipo. “No hemos ganado nada”, expresó.

Junior de Barranquilla está en un momento dulce. 8 partidos invicto, peleando en tres frentes y jugando muy bien al fútbol. Los jugadores, y sobre todo el cuerpo técnico de Jan Cruz Real comienzan a ganarse el cariño de una afición que siempre es exigente. Hay mucha expectativa por el rendimiento mostrado.

Sin embargo, el DT argentino manifestó que no hay que conformarse ni creer que ya el cuadro rojiblanco tocó su techo. Agradece las muestras de cariño y los buenos comentarios, pero no los adopta internamente y deja claro que aún no se ha hecho nada extraordinario.

“Lo único que me interesa es que el equipo evolucione y cómo lleguemos a la parte final. No nos debemos creer nada ni nos debemos confundir. Los balances se hacen al final, no en el medio. Hoy no me desvela nada, hay que ser equilibrado porque el fútbol fluctúa mucho. Me importa cómo estén todos los jugadores”.

Hizo énfasis en como percibe el trato de la gente, y en la forma en la que él se acerca a ellos: “Me han tratado muy bien acá. Yo trato de identificarme con la cultura y la idiosincrasia del barranquillero. Uno tiene que adaptarse al lugar que llega. Estoy tranquilo”