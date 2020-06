Shannon de Lima está derretida de amor por Samuel, hijo de James Rodríguez

James Rodríguez no vive un buen momento en su carrera. El volante no es tenido en cuenta por el técnico Zinedine Zidane en el Real Madrid y las especulaciones sobre su futuro no paran, pero cuenta con el apoyo incondicional de Shannon de Lima.

La espectacular mujer está al lado del cucuteño para quererlo y alentarlo. La despampanante empresaria regresó a España después de unos meses en Estados Unidos y demostró que su relación con el mediocampista de la Selección Colombia se mantiene firme.

Además de extrañar mucho al jugador, la bellísima modelo echaba de menos al pequeño Samuel. Aunque el bebé no es su hijo biológico porque el futbolista recurrió a un vientre de alquiler, la hermosa actriz lo quiere y cuida como si fuera suyo.

Shannon de Lima posó con Samuel, retoño de James Rodríguez, en una tierna foto: