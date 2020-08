Maluma aclaró cómo es su relación con Natalia Barulich y Neymar

Maluma cerró su cuenta de Instagram y muchos pensaron que se debió a que Ángel Di María con Neymar y otros jugadores del Paris Saint-Germain se grabaron cantando Hawái, el tema que el artista le habría dedicado a su exnovia y actual pareja del brasileño, la despampanante Natalia Barulich.

El paisa reapareció en la red social con un vivo en el que aseguró que la letra no es dirigida a alguien en especial y que en la composición participaron varias personas. “No me inspiré en ninguna relación que pasó y no fue sobre ningún acontecimiento de mi vida”, contó el cantante de reggaetón.

Cuando le preguntaron específicamente por el futbolista y la lindísima mujer afirmó que no sabe si están juntos y que tampoco le importa, porque “cada quien hace con su vida lo que le da la gana”. También dijo que se siente muy agradecido con él y con el resto del equipo francés por poner a sonar su canción.

Maluma cortó de raíz los rumores de problemas con Neymar o Natalia Barulich: