Liga Femenina BetPlay: resumen de la primera fecha

A falta de tres partidos que se jugarán entre lunes y martes en la Liga ya ganó el actual campeón y no lograron la victoria los equipos bogotanos.

La primera fecha de la Liga Femenina BetPlay inició el viernes con el triunfo de Llaneros 2-1 frente a Atlético Nacional que fue el equipo que anotó el primer gol del campeonato, por medio de Fernanda Agudelo. Los goles del equipo local fueron anotados por Gabriela Ureña y Sandra Ibargüen.

El segundo turno fue para el debut del campeón, Deportivo Cali que enfrentó sin hinchas al Atlético Huila en casa y derrotó 2-0 al equipo de Neiva. La contundencia de las ‘Azucareras’ fue inminente. Los goles estuvieron a cargo de Ingrid Guerra y Manuela González.

Finalmente en la noche del viernes el último equipo en ganar fue Atlético Bucaramanga que sorprendió a Medellín-Formas íntimas y con la anotación de Karen Balcázar se llevaron los tres puntos de Atanasio Girardot.

Jornada del sábado

Este sábado fue el turno para los equipos de la capital de la república que no lograron ganar, en primer turno, Millonarios perdió de visitante frente al Real Santander, que con gol de Fernanda Montes por medio de tiro libre, puso a celebrar a las albicelestes.

Mientras en El Campín, Independiente Santa Fe no pudo contra el Deportivo Pereira que le ganó a uno de los favoritos para llevarse el título. Para las ‘Matecañas’ anotó Maryluz Montillo en dos oportunidades. El gol de Santa Fe lo marcó Lucero Robayo.

Este lunes jugarán Fortaleza vs Orsomarso, Deportes Tolima vs La Equidad y el martes Cortuluá vs Junior.