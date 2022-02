Liga Femenina: Así serán los horarios de la primera fecha

La Liga Femenina BetPlay tendrá su edición más larga y contará con la participación de 17 equipos, que lucharán por la estrella de 2022.

Sin conocerse si habrá un segundo torneo femenino en el 2022, ya se conoció la programación que tendrán la primera fecha del campeonato que contará un formato de todos contra todos y una final de ida y vuelta.

Los equipos participantes ya se encuentran realizando la final de la pretemporada y equipos como Santa Fe y Junior ya hicieron la presentación oficial de sus plantillas y cuerpos técnicos.

En la primera fecha que se jugará entre el 18 y el 22 de febrero, el equipo que descasará es el América de Cali.

+Oficial: Junior presentó su equipo para la Liga Femenina BetPlay

+Así fue el primer gol de Liana Salazar con el Corinthians

Programación de la primera fecha

Viernes 18 de febrero

Llaneros vs Atlético Nacional Hora:03:00 p.m

Deportivo Cali vs Atlético Huila Hora:05:30 p.m

Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga Hora:07:00 p.m

Sábado 19 de febrero

Real Santander vs Millonarios Hora:11:00 a.m

Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira Hora:01:00

Lunes 21 de febrero

Fortaleza vs Orsomarso Hora:02:00 p.m

Deportes Tolima vs La Equidad 03:00 p.m

Martes 22 de febrero

Cortuluá vs Junior Hora: 03:00 p.m